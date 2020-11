Ator de 'Game of Thrones' faz piada com perda de Donald Trump no Twitter

A perda de Donald Trump segue como piada na internet, e desta vez foi o ator Vladimír Furdík, que interpretou Rei da Noite em 'Game of Thrones', brincar com a situação.

O ator repostou um tuíte feito por Trump fazendo referência a Batalha de Winterfell, um dos momentos icônicos da série. O tuíte em questão foi o que Trump diz: "Eu ganhei essa eleição, por muito", feito antes de Biden ser declarado o novo presidente dos Estados Unidos.

Furdík ironizou e escreveu: "Eu ganhei a Batalha de Winterfell, por muito". Na trama, O Rei da Noite perde a batalha, quando é morto por uma das protagonistas.

I WON THE BATTLE OF WINTERFELL, BY A LOT! https://t.co/azYA5FSxI7