Alexandre Borges, a onça-pintada, é o quinto eliminado do 'The Masked Singer Brasil'

Vestido de onça-pintada, o ator Alexandre Borges foi o 5º eliminado do reality show "The Masked Singer Brasil", na noite da última terça-feira (14). As informações são do UOL.

Durante a entrevista ao “Bate-papo The Masked Singer Brasil”, o artista revelou não ter escolhido a fantasia, porém, ter amado o resultado durante as apresentações, principalmente por reunir um dos elementos mais típicos da fauna brasileira.

“Quando eu me vi no espelho, vestido, a roupa me lembrou muito o Elvis Presley. Então eu tinha essa coisa de fazer uma coisa mais tal que nem o Elvis. Eu amo o Elvis Presley! Foi mais essa coisa do felino, do Elvis e do karatê. Eu também já treinei karatê e ajuda muito nessa coisa da base. E o Elvis era um mestre no karatê e isso ajudava muito ele no palco”, afirmou Borges.

A escolha do repertório musical foi toda feita pelo próprio ator. Ele afirmou que um dos motivos de ter escolhido a música Anunciação, de Alceu Valença, foi em homenagem à mãe que tem Alzheimer.

"Fui eu que escolhi (o repertório). Uma coisa muito legal, porque durante essa pandemia, eu cuidei muito da minha mãe. Pra pessoas com Alzheimer, a música é muito importante. E eu passei praticamente o ano cantando com a minha mãe. E essa é uma das músicas preferidas dela, do Alceu Valença, "Anunciação". Foi uma homenagem a ela", disse.