Teatro Gasômetro se abre para os novos talentos

Fazer uma apresentação no palco, para uma plateia, é o sonho de todo artista, pois é o local onde ele se transforma e transborda sua arte. Mas infelizmente muitos artistas não têm acesso a este espaço. E mesmo em período de pandemia, este dia chegou para o Grupo de teatro Vila Nova, do município de Ponta de Pedras, no Marajó, que se apresentou na quinta-feira (22), no teatro do Estação Gasômetro e ainda teve a honra de receber dicas e considerações do renomado diretor paraense Geraldo Salles.

Os 20 artistas do município de Ponta de Pedras apresentaram a peça "Raízes Identitárias: contando a história de Vila Nova" pela primeira vez em um palco de teatro. Mari Barbosa, diretora e atriz na peça, diz que o momento é de muita satisfação para o grupo, uma vez que todo o desejo de um artista é pisar no palco.

"É uma experiência muito importante, pois não só na minha comunidade em Ponta de Pedras, mas em milhares de municípios do estado e os artistas se apresentam em espaços improvisados. Os nossos ensaios são realizados em escolas. O meu maior sonho é que chegue um teatro na minha comunidade", disse Mari.

A peça retrata a vivência e a diversidade cultural da comunidade Vila Nova. Mari disse que tenta mostrar para o público a cultura da comunidade por meio do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, as raízes do carimbó e demais práticas.

"Esse trabalho é uma forma de mostrar a nossa cultura e nada mais prazeroso que trazer isso para Belém. A gente está muito feliz", comemora a diretora do espetáculo. Sobre a formação do elenco, Mari explicou que a maioria não tem experiência com o teatro, são pessoas da comunidade e de comunidades vizinhas que receberam o convite e aceitaram viver a experiência.

Diante de toda essa experiência, o grupo ainda teve a honra de receber dicas e observações do mestre do teatro paraense, Geraldo Sales, que se reuniu com o grupo, assistiu a peça e fez considerações importantes. "Ter esse contato com o Geraldo Sales é algo que vai ficar guardado para o resto da vida, pois ele passou conhecimento e incentivo para todos nós e isso que precisamos nessa vida", destaca a diretora da peça.

Leonardo Santos, diretor do Teatro Estação Gasômetro, explicou que o projeto é resultado da lei Aldir Blanc e a partir disso, foi criado o Pauta Livre que é justamente para atender aos grupos contemplados para que tenham acesso as ferramentas culturais do estado.

O espaço funciona com todas as medidas de segurança e com número reduzido na plateia. O Teatro Estação Gasômetro tem capacidade para 400 pessoas, mas abre para 100 nestes dias de apresentações.