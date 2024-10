TCE-PA expõe 'Canoas de Promesseiros' e apresenta mostra de fotografias alusivas à Guarda de Nazaré

Com o tema “Colorindo o futuro com fé e esperança”, os espelhos d’água do edifício-sede do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) deram brilho à abertura da tradicional exposição Canoas de Promesseiros, realizada nesta quarta-feira (2). O objetivo foi apresentar aos visitantes 200 barquinhos de miriti, confeccionados por artesãos de Abaetetuba e coloridos por crianças e adolescentes que participaram de oficinas de pintura organizadas pelo TCE-PA e seus parceiros.

VEJA MAIS

Para a conselheira presidente do TCE-PA, Rosa Egídia Crispino C. Lopes, a galeria de arte ao ar livre ganha significado por estar diretamente conectada ao Círio de Nazaré.

“Assim como os promesseiros, que, com suas pequenas embarcações durante o Círio Fluvial, levam suas preces e gratidão à Nossa Senhora de Nazaré, nossos jovens artistas também entregam aqui sua esperança por um futuro mais inclusivo e acolhedor, em que suas vozes sejam ouvidas e suas capacidades reconhecidas. Que este momento sirva para reforçar nosso entendimento de que todos têm o direito de fazer parte da construção do futuro” , comentou.

(DIVULGAÇÃO) (DIVULGAÇÃO)

Produção e matéria-prima

A 'Canoas de Promesseiros' valoriza o artesanato regional ao fazer uso da fibra do miritizeiro, matéria-prima tão presente durante a Festividade de Nazaré, na produção dos barquinhos de miriti. É também uma fonte de renda para os artesãos locais atendidos pelo projeto do TCE-PA.

Manoel Miranda, da Associação dos Artesãos Produtores do Artesanato de Miriti (AAPAM), disse que a parceria com o Tribunal de Contas na época do Círio é muito positiva, pois garante parte do sustento das famílias dos artesãos e valoriza o trabalho realizado. “É muito importante e válido para nós, artesãos, estarmos aqui. Espero que essa parceria se prolongue por muitos anos”, afirmou Manoel.

O projeto teve como protagonistas as crianças, que, em determinado momento, foram estimuladas a pintar e a participar ativamente das confecções, promovendo o desenvolvimento infantil. Angelina de Melo Lima, mãe de Derick Gaia, de 13 anos, atendido pelo CAEE, apoia a iniciativa do TCE-PA em congregar todos nas atividades de pintura dos barquinhos de miriti. “Achei muito importante a ação. Foi a primeira vez que ele (Derick) participou e foi ótimo para o desenvolvimento dele por meio da arte da pintura. Por mais que sejamos de outra religião, isso não nos impediu em nenhum momento de participar”, revelou.

Mostra de fotografias alusivas aos 50 anos da Guarda de Nazaré

Disponível para visitas até o dia 28 de outubro, de segunda a sexta, das 8h às 14h, com entrada franca, a exposição contará, além das imagens, com a exibição de um vídeo sobre os preparativos dos voluntários para a Guarda de Nazaré nos diferentes momentos do Círio.

Após a abertura oficial da exposição Canoas de Promesseiros, também foi aberta a exposição alusiva aos 50 anos da Guarda de Nazaré, instalada no prédio Juiz José Maria de Vasconcelos Machado – Anexo I, da Corte de Contas.

A exposição “A esperança e muita fé: um olhar sobre os 50 anos da Guarda de Nazaré” traz aos visitantes do novo espaço do Tribunal de Contas 22 fotografias, registradas de 1970 a 2024, que retratam o trabalho voluntário durante a Grande Procissão do Círio de Nazaré à lavagem da Basílica Santuário.

A exposição também abrange a exibição de um vídeo sobre os preparativos dos integrantes da Guarda de Nazaré para os diversos momentos da festividade da padroeira dos paraenses.