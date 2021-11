Tatá Werneck se declara para Rafa Vitti

Tatá Werneck fez uma declaração ao marido, Rafael Vitti, que completa 26 anos nesta terça-feira (2). Em sua conta no Instagram, a atriz falou sobre os sentimentos a respeito do ator, e celebrou a família que construiu ao lado dele.

"Eu comecei a te amar antes de me apaixonar. Eu queria ter paz. Confiar. Ser amada. Amar sem medo. Eu ganhei mais do que isso: você me deu uma família. Você me ensina a só sofrer quando, de fato, precisar. Me ensina que a vida precisa ser vivida com simplicidade. Que jovem pode comer todo dia leite ninho, açúcar, chocolate, leite condensado porque se colocar morango, a fruta torna o prato saudável", iniciou Tatá.

Nos comentários, muitos amigos e fãs do casal se manifestaram: "Que um amor assim caia sobre mim, amém", escreveu Luisa Sonza. Bruna Marquezine, Bruno Cabrerizo, Marina Moschen e outros deixaram vários emojis de coração. "O melhor casal", disse uma seguidora. "Amo vocês juntos, vocês são perfeitos", anotou outra.