Tássia Reis anuncia novo disco e quebra tudo em feat com Urias e Preta Ary

Tássia Reis apresenta ‘Shonda D+’ em parceria com Urias e Preta Ary. Disponível em todos os aplicativos de música e com videoclipe no YouTube, projeto reflete sobre sagacidade e faz referência a Shonda Rhimes, responsável por brilhantemente criar, produzir e roteirizar séries como Grey´s Anatomy, Scandal e How to Get Away With Murder.

“Quando escrevi a minha parte nessa letra estava muito brava. Tinha acontecido uma situação onde fui boicotada e eu personifiquei a ideia. Comecei a pensar em como eu preciso me valorizar. Ainda que o mundo não faça, ou não saiba como, eu preciso saber o meu valor. No final das contas é isso, né? Estamos prontas para vencer, mesmo com tantas adversidades. Fazemos o nosso corre e achei importante sentirmos essa energia capaz de nos reerguer e nos reafirmar nesse momento que não tem sido fácil”, destaca Tássia Reis. Na soma, "venho rimando sobre subestimarem a minha capacidade, sobre não conseguirem lidar com meu talento e me colocarem num lugar onde eu me recuso a ficar", diz Preta Ary. Fechando a quentíssima tríade, Urias. “Dei o meu máximo no meu verso e, particularmente, foi um dos meus favoritos que já escrevi. É sempre muito bom destacar e celebrar a prosperidade de mulheres pretas”.

A faixa tem produção de EVEHIVE. "Com um clima perfeito para as pistas, a sonoridade da cena Ballroom Vogue é o que apimenta o beat de drill adaptado para uma a vibe meio Jersey Club", explica.

Na versão audiovisual, assinada por Camila Tuon e Gabiru (CeGê), o conceito surgiu de uma cena proposta pela própria Tássia Reis, brincando com a irônica ideia de empreendimento que poderia ser de algo ilícito. “A sociedade vive questionando como as mulheres conseguiram as coisas, além do apagamento histórico das participações das mulheres nos negócios, sobretudo das mulheres negras. A partir daí, evoluíram para a empresa Shonda.co e tecemos essa história incrível, que se passa numa loja de cabelos real chamada Du Chapéu Hair, que fica no Brás, em São Paulo”.

“Esse trabalho traz uma linguagem muito fashionista e atual sobre a cultura das mulheres pretas, em recorte brasileiro, e seu lifestyle de ‘’cabelos, jóias, tênis e alguns outros bens‘’, destacam as diretoras.

Em ‘Shonda D+’, toda a direção de movimento foi pensada pela coreógrafa e dançarina Zaila. Na performance proposta, os passos de Voguing Femme são os protagonistas.

“Quero acrescentar que essa estreia abre espaço para um novo momento da minha carreira, me mostrando como me reinventar é algo que eu sei muito bem fazer. Retomar antigas paixões, como a dança por exemplo, e poder incorporar essa nova era me deixa muito feliz como artista! Pra mim parece que crescer e ser PRÓSPERA é mais do que uma meta, é o meu destino”.