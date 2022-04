Tarso Brant está em Belém, elogiou a cidade e fez tatuagem em Studio

Tarso Brant está passando uma temporada em Belém e tem aproveitado para registrar momentos na cidade. Além de elogiar a capital paraense, o ator até fez uma tatuagem em um Studio na cidade.

Em publicações no Intagram, o artista aproveita para compartilhar a experiência que tem vivenciado durante esses dias em Belém. Em um post, o ator disse que na cidade sentiu uma paz que não sentia há algum tempo. "Deixo registrado que depois de 06 anos Belém me trouxe a paz de volta. A calma na alma que tanto buscava, percebi a luz iluminar o caminho que trilho com afinco e coragem outra vez. Bendito seja esse lugar e tudo o que for bom e verdadeiro renasça proveniente do amor e seja como for, apenas seja você, sempre você", escreveu ele.

Nos stories, Tarso respondeu que veio à cidade a trabalho e para conhecer a cultura local. Nesta segunda-feira, 25, ele fez um passeio de Stand-Up pela Ilha das Onças.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Painah Silva)