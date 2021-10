Tarot do final de semana favorece encontros de almas gêmeas

O tarot do fim de semana, sábado (23) e domingo (24), é iluminado pela carta 2 de Copas. O arcano tem como energia geral a parceria harmoniosa em todas as áreas, como almas gêmeas, lembrando que almas gêmeas podem representar conexões tanto amorosas quanto fraternas, de família e de trabalho. O final de semana tem clima favorável para o amor e parcerias em prol de um interesse em comum.

Carreira: o arcano indica grande harmonia de interesses e parcerias para tornar os projetos mais produtivos. As finanças seguem também em harmonia, sem grandes despesas.

Amor: o momento é ideal para a harmonia de casais de almas gêmeas que podem avançar para mais um nível na relação. Para os solteiros, a energia de atração está forte para encontrar um par com os mesmos interesses.

Saúde: a carta indica. Espiritualmente, o arcano. Pergunte-se: como posso desfrutar de parcerias mais harmônicas?

A carta 2 de Copas reforça as emoções profundas e intensas dos signos da água: Câncer, Escorpião e Peixes. O foco no chakra cardíaco (sistema respiratório, amor, perdão), e o uso da cor rosa, assim como a canela (essência, incenso ou chá), reforçam o transbordar de emoções para o dia.

Áries: 10 de Espadas aconselha a aprender a lidar com derrotas e tomá-las como lição para ter maiores chances de acertos em novas oportunidades que surgirem, em especial para o amor.

Touro: Lua pede o foco na intuição para saber em quem confiar e fantasiar menos a realidade. Siga com fé no seu poder pessoal e pés no chão.

Gêmeos: Ás de Espadas traz grande clareza de ideias e habilidade para comunicar o que pensa e sente. Nenhum obstáculo te amedronta. Comunicação fluida nas relações.

Câncer: O Mago tem iniciativa para convidar alguém para sair e inovar na programação do final de semana.

Leão: A Temperança traz a paciência em encontrar o equilíbrio perfeito nas relações e programações que surgirem.

Virgem: Pajem de Paus tem energia jovem e cheia de vontade de conhecer novas pessoas e experimentar novas atividades.

Libra: Rainha de Ouros quer estar com as pessoas que ama aproveitando do bom e do melhor, seja comprando presentinhos ou curtindo um jantar.

Escorpião: Ás de Paus tem muita disposição para inovar nas relações e nas atividades do final de semana.

Sagitário: 5 de Copas mostra que é hora de superar medos e mágoas para enfim, harmonizar e desfrutar melhor das relações. Cercar-se de amigos vai ajudar na recuperação do bom humor.

Capricórnio: O Sol é a pura alegria juvenil e despreocupada para aproveitar as companhias com leveza e positividade.

Aquário: Ás de Espadas traz a clareza de ideias e habilidade para comunicar o que pensa e sente. Comunicação e criatividade afloradas nas relações.

Peixes: O Eremita pede introspecção e reconexão com o amor próprio e, posteriormente, ao próximo.