Tarot do dia 30/11 pede reflexão antes de tomar decisões

O tarot do dia desta terça-feira (30), é iluminado pela carta 2 de Espadas. O arcano tem energia geral a necessidade de reflexão racional diante de decisões a serem tomadas. É importante equilibrar razão e emoção e ponderar as necessidades internas e externas antes de seguir em frente diante de uma situação que precise de resolução.

Carreira: a carta mostra que pode haver possibilidades de empregos ou projetos no qual não será possível conciliar e será necessário realizar uma escolha. Pode ainda ser chamado para mediar algum conflito. É importante buscar informação para analisar e realizar escolhas. As finanças podem precisar de uma atenção especial para terminar o ano com saldo positivo.

Carta 2 de Espadas (Alynne Cid/)

Amor: o arcano sugere reflexão para eventual tomada de decisão para gerenciar conflitos ou seguir para um nível mais sério de compromisso. Para os solteiros, pode haver mais de um pretendente para escolher, sendo necessário calma e reflexão na tomada de decisões.

Saúde: a carta alerta para tensões diante da dificuldade de expressar emoções e opiniões. Espiritualmente, o arcano indica insegurança, sendo necessário ter paciência e reflexão para se reencontrar. Pergunte-se: como realizar escolhas da melhor e mais elevada maneira?

A carta 2 de Espadas reforça a energia dos signos do ar: Gêmeos, Libra e Aquário. O chakra frontal (visão, sistema nervoso, imaginação, concentração e intuição) e a cor índigo reforçam a clareza e o discernimento necessários pro momento, bem como o chá de flor de sabugueiro.