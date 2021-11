Tarot do dia (04/11) traz otimismo e determinação para os planos do dia

O tarot do dia desta quinta-feira (04), é iluminado pela carta Rainha de Paus. O arcano traz otimismo e determinação para os planos do dia, a energia da figura feminina madura e materna traz segurança e confiança em seus planos do dia. Cuidado com a impulsividade e falta de disciplina em suas ações, além da vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Uma mulher em posição de autoridade pode inspirar a data.

Carreira: o arcano revela que figuras femininas podem se destacar no trabalho, chances de avanço e reconhecimento pela atitudes determinadas, focadas e cheias de paixão. Para quem busca um emprego, boas oportunidades podem vir com a ajuda de uma figura feminina.

Rainha de Paus (Alynne Cid/O Liberal)

Amor: a carta mostra energia de dedicação em trazer harmonia, estabilidade e paz para as relações, há vontade de sair um pouco da rotina e aumentar a paixão a dois. Para os solteiros, há energia de amor-próprio e satisfação com a liberdade, com disposição para ter novas experiências e contatos.

Saúde: o arcano pode mostrar vitalidade e disposição para a prática de esportes, entre outras atividades físicas. Espiritualmente, há muita positividade e vontade de ampliar os conhecimentos. Pergunte-se: como usar meu otimismo e determinação para realizar os meus sonhos?

A carta Rainha de Paus reforça a determinação dos signos do fogo: Áries, Leão e Sagitário. O foco no chakra Plexo Solar (sistema digestório, autoestima, autoconfiança), e o uso da cor amarela, assim como o alecrim, reforçam a autoconfiança para o dia.