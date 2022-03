Tarot amor: veja previsão online para esta segunda-feira (21/03); escolha entre diversas oportunidad

O tarot do dia desta segunda-feira (21), é iluminado pela carta 7 de Copas. O arcano tem como energia geral a dúvida de escolha entre diversas possibilidades, além dos sonhos em excesso e a perda de foco. O momento pede atitudes práticas para alcançar os resultados tão desejados, não se prendendo a somente imaginar. Em meio a tantas oportunidades, é preciso saber o que se quer e ter estratégia.

O que o tarot de hoje, segunda-feira (21/03), prevê para o amor?

A carta recomenda evitar tomar importantes decisões neste momento de incertezas na relação. Cuidado com o excesso de idealização. Os solteiros terão dúvidas entre várias possibilidades de romance. Com os pés no chão e sem tantas ilusões, farão uma boa escolha. No sexo, há mais curiosidade para fazer experimentações e a necessidade de solucionar algumas inseguranças.

Carta 7 de Copas (Alynne Cid/ O Liberal)

O que o tarot de hoje, segunda-feira (21/03), prevê para a carreira?

A carta traz a visão de várias formas de melhorias na carreira, porém, é preciso ter estratégia e prioridade para a realização de seus desejos. Para quem busca emprego, é importante ficar atento às oportunidades. Nas finanças, há a possibilidade de bons investimentos, se bem pensados e planejados.

VEJA MAIS

O que o tarot de hoje, segunda-feira (21/03), prevê para a saúde?

O arcano indica tendência de insônia e instabilidade emocional. Tenha mais foco e atenção em suas tarefas rotineiras, para evitar acidentes. Espiritualmente, o arcano aponta o interesse por várias formas para se desenvolver. Saia para um passeio ao ar livre e organize suas ideias. Pergunte-se: o que realmente eu busco agora e como me realizar?

A carta 7 de Copas reforça as energias dos signos de água: Câncer, Escorpião e Peixes. O chakra frontal e a cor índigo reforçam a clareza e o discernimento necessários pro momento, bem como o chá de flor de sabugueiro.