Signo: confira as previsões do tarot para o mês de março de 2022

O tarot do mês de março, mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os arcanos do tarot vão trazer para o seu mês. A energia geral do mês tem a carta O Eremita, que favorece o estudo e o autoconhecimento. Arcano diz que as respostas para os seus conflitos e sonhos não estão nos livros ou conselhos de amigos, estão dentro de você. Haverá vontade de cuidar mais da saúde mental e fortalecer a autoconfiança. Pergunte-se: Como posso ser mais autêntico e exercer o meu propósito?

Energia geral do mês é da carta O Eremita (Alynne Cid/O Liberal)

Confira as previsões dos signos para o mês de março

Áries (21/03 - 20/04)

A carta O pendurado traz a necessidade de buscar novas alternativas para sair da sensação de estagnação. Ajustes ou mudanças podem ajudar a recuperar a harmonia na carreira ou nas relações.

Touro (21/04 - 20/05)

A carta A Temperança pede equilíbrio e paciência para encontrar a medida certa de tudo. Momento de evitar excessos nas ações. Busque conciliar com calma suas diversas responsabilidades.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A carta Os Amantes traz o conselho de se posicionar e tomar decisões, seguindo o coração, seus princípios, para não perder oportunidades na carreira e nas relações.

Câncer (21/06 - 22/07)

A carta A Morte sinaliza a necessidade de praticar o desapego e aceitação de mudanças e ciclos que precisam se fechar, para que outras oportunidades melhores surjam. Permita-se renovar as energias e planos pessoais.

Leão (23/07 - 22/08)

A carta O pendurado traz a necessidade de ter coragem para buscar novas soluções para sair da sensação de estagnação. Ajustes ou mudanças podem ajudar a recuperar o poder pessoal e a prosperidade.

Virgem (23/08 - 22/09)

A carta O Papa favorece estudos e trabalho em projetos de longo prazo. O arcano pede paciência no diálogo com a família e os amigos, além de fortalecer a espiritualidade.

Libra (23/09 - 22/10)

A carta A Força pede controle emocional e inteligência estratégica para gerenciar conflitos. Há bastante disposição e confiança para conquistar destaque no trabalho e momentos de paixão nas relações amorosas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A carta A Temperança pede equilíbrio e paciência para encontrar a medida certa de tudo. Momento de evitar sobrecarga emocional. Busque conciliar com calma suas necessidades.



A Torre alerta para imprevistos. Fortaleça o autocuidado e pare de adiar ajustes e mudanças em situações desarmônicas, assim crises e perdas poderão ser evitadas. Recomece projetos, se precisar.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A carta O Diabo pede reflexões sobre as próprias sombras e tentações para encontrar o equilíbrio nas relações e projetos, prevenindo cair em manipulações ou atitudes impulsivas.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A carta O Pendurado traz a necessidade de abrir perspectivas para sair da sensação de estagnação diante de conflitos. Ajustes ou mudanças nos planos de carreira e relações podem ajudar a retomar o equilíbrio.

Aquário (21/01 - 19/02)

A carta O Papa favorece estudos e trabalho em projetos de longo prazo. O arcano pede abertura para a inovação, paciência nas relações e o desenvolvimento da espiritualidade.

Peixes (20/02 - 20/03)

A carta O Eremita valoriza as atividades individuais de estudo e autoconhecimento. A busca pelo equilíbrio das emoções e foco na intuição estará forte. Haverá vontade de se isolar e se cuidar mais sozinho.