Tarô do dia: Carta para (20/09) sugere introspecção e balanço pessoal

O tarô, ou tarot, é um oráculo milenar em forma de baralho e carregado de simbologias e mistérios em sua história e práticas de leitura (de compreensão do subconsciente ou de uso divinatório), trazendo atualmente, uma abordagem inclusive terapêutica para desenvolver o autoconhecimento e reflexões para a tomada de decisões. Para iniciar o projeto de leituras de tarot no portal Oliberal.com, começamos a semana com o Tarot do Dia, cuja carta - "O Eremita" - surge para iluminar esta segunda-feira (20).

O Eremita tem como energia geral a introspecção e o foco no autoconhecimento. As respostas para os seus conflitos e sonhos não estão nos livros ou conselho de amigos, estão dentro de você. O momento é de busca de conhecimento e amadurecimento. Decisões e mudanças precisam ser adiadas e pensadas com prudência e cautela.

O Eremita: carta sugere introspecção e balanço pessoal. (Alyne Cid/O Liberal.com)

Trabalho: a carta mostra um ritmo reduzido, sendo interessante investir em mais pesquisa e estudos para amadurecer projetos. Foco na individualidade. Nas finanças, o foco é na economia de gastos.

Amor: o arcano está mais recluso, buscando isolamento para focar em si. Momento de paciência e muita análise, tanto para solteiros, quanto para os comprometidos. A vida social também pede uma pausa. A semana está apenas começando, recarregue-se.

Saúde: alerta para possíveis problemas nos ossos e sinais de depressão. Para os demais problemas de saúde, há chances de melhora. Foco no autocuidado e desenvolvimento da autoconfiança. Pratique meditação e aproveite para fazer um balanço da sua vida. Pergunte-se: como posso melhorar? Como ser mais autêntico e exercer meu propósito?

O eremita traz ainda a energia analítica e busca de perfeição, traços do signo de virgem. O chakra frontal e a cor índigo reforçam a importância da Intuição e busca da verdade interior. A erva é a espinheira-santa.