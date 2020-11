Taís Araujo, Lázaro Ramos e os filhos testam positivo para covid-19

Taís Araújo, Lázaro Ramos e os dois filhos do casal, João e Maria, testaram positivo para a covid-19. De acordo com a atriz, o casal está com sintomas leves e as crianças, assintomáticas. A artista confirmou a informação por meio de seu perfil no Instagram.

Taís relembrou os seguidores sobre os cuidados durante a pandemia, já que a família testou positivo mesmo tomando todos os cuidados para evitar a proliferação do coronavírus. A artista também pediu que as pessoas continuem se cuidando.

"Querido amigos, hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês que, infelizmente, nossa família testou positivo para Covid-19. Como todos sabem, nós caminhamos até aqui com todos os cuidados possíveis e seguindo todos os protocolos de segurança. Isto mostra que todos nós ainda precisamos estar atentos porque a pandemia infelizmente está longe do fim. Nós dois e as crianças, João e Maria, já estamos no meio da quarentena protocolada ao positivar a Covid 19", escreveu a atriz.

Ela contou que todos em sua casa seguem, de maneira rigorosa, as precauções médicas.

"Sentimos sintomas leves, e, para nosso alívio, as crianças estão assintomáticas. Com fé, esperamos este tempo passar. Viemos aqui por respeito e para tranquilizar vocês, mas também para lembrar a todos da fragilidade humana e para pedir a todos que sigam se cuidando. Nós estamos bem, mas sabemos que fomos afortunados enquanto tantas vidas seguem se esvaindo aqui e no mundo. Se cuidem. Com amor, Lázaro e Taís", completou.