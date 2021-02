Taís Araújo, Carolina Dieckmann e Giovanna Antonelli arrasam em foto tirada do ‘fundo do baú’

O fotógrafo e maquiador Fernando Torquatto tirou um clique do “fundo do baù”, onde as atrizes e musas brasileiras Taís Araújo, Carolina Dieckmann e Giovanna Antonelli arrasaram.

"Throwback com minhas garotas: @taisdeverdade @loracarola @giovannaantonelli para revista S/N", postou ele em seu Instagram, nesta quarta-feira (17), com post compartilhado por Carol.

O ensaio foi originalmente publicado pela S/N em junho de 2009. Na época, Taís meses depois entraria no ar como uma das Helenas de Manoel Carlos em Viver a Vida (que também teria Antonelli no elenco), enquanto Carol e Antonelli haviam saído recentemente do ar depois da novela Três Irmãs.