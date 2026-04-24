Tadeu Schmidt desabafa sobre cansaço extremo após fim do BBB 26

O fim do Big Brother Brasil 26 trouxe à tona o cansaço intenso enfrentado por Tadeu Schmidt. Poucos dias após a grande final, o jornalista e apresentador do programa revelou estar exausto, sensação que, segundo ele, não havia sentido durante toda a temporada.

Em um desabafo publicado nas redes sociais, o apresentador surpreendeu ao afirmar que o esgotamento só apareceu após o término de todos os compromissos profissionais. O relato chamou atenção pela sinceridade e pelo contexto emocional vivido por Tadeu.

Em vídeo no Instagram, Tadeu Schmidt explicou que o corpo parece ter "desligado" apenas após o encerramento oficial da intensa rotina do reality. "Impressionante como é o corpo da gente, né? Eu tô sentindo agora um cansaço que eu não senti em nenhum momento nesses mais de 100 dias de BBB", declarou.

Cansaço aparece após o fim da "batalha"

O apresentador contou que, mesmo dormindo mais que o habitual, acordou ainda mais cansado. Ele descreveu que o organismo aguardou o fim da maratona para reagir ao estresse acumulado.

"Parece que o corpo falou assim: Agora acabou a batalha. Todo aquele cansaço que eu não senti antes… agora veio", completou o jornalista.

Rotina intensa e desgaste acumulado

Durante mais de três meses, Tadeu esteve à frente de uma agenda intensa. Esta incluiu apresentações ao vivo, gravações, compromissos com patrocinadores e eventos ligados ao programa.

Segundo o próprio apresentador, a sequência de responsabilidades não permitiu que o cansaço fosse sentido ao longo do programa. Isso tornou o impacto ainda mais forte após o fim da temporada.

Ele comentou sobre voltar a hábitos simples, como descansar durante o dia. "Vou almoçar e dormir depois. Não lembro a última vez que fiz isso", afirmou.

Luto marcou a reta final do reality

Além do desgaste profissional, Tadeu enfrentou um momento pessoal delicado. Durante a reta final do programa, ele sofreu a morte do irmão, Oscar Schmidt, aos 68 anos.

Oscar, ícone do basquete brasileiro, faleceu poucos dias antes da final do reality. Mesmo diante da perda, o apresentador decidiu permanecer no comando do programa e abriu uma das edições com uma homenagem emocionante.

A decisão de continuar trabalhando em meio ao luto dimensiona o nível de entrega e pressão emocional enfrentados por Tadeu nesse período.

Apoio do público e ex-participantes

Após o desabafo, Tadeu recebeu muitas mensagens de apoio nas redes sociais. Comentários de ex-participantes do reality e fãs do programa foram diversos.

Maxiane, por exemplo, escreveu: "Fica bem tá? Estarei orando muito por você". Jonas Sulzbach destacou o empenho do apresentador: "Impressionante mesmo. Tu foi gigante."

Outros internautas elogiaram sua postura durante a temporada. Eles também destacaram a forma como conduziu o programa mesmo em um momento pessoal difícil.

Agora, com o fim do BBB 26 e sem compromissos imediatos ligados ao reality, Tadeu Schmidt deve aproveitar um período de descanso para recuperar as energias.