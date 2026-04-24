Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Tadeu Schmidt desabafa sobre cansaço extremo após fim do BBB 26

O relato chamou atenção pela sinceridade e pelo contexto emocional vivido por Tadeu

Estadão Conteúdo
fonte

O paredão falso será formado neste domingo (1), durante o programa ao vivo. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

O fim do Big Brother Brasil 26 trouxe à tona o cansaço intenso enfrentado por Tadeu Schmidt. Poucos dias após a grande final, o jornalista e apresentador do programa revelou estar exausto, sensação que, segundo ele, não havia sentido durante toda a temporada.

Em um desabafo publicado nas redes sociais, o apresentador surpreendeu ao afirmar que o esgotamento só apareceu após o término de todos os compromissos profissionais. O relato chamou atenção pela sinceridade e pelo contexto emocional vivido por Tadeu.

Em vídeo no Instagram, Tadeu Schmidt explicou que o corpo parece ter "desligado" apenas após o encerramento oficial da intensa rotina do reality. "Impressionante como é o corpo da gente, né? Eu tô sentindo agora um cansaço que eu não senti em nenhum momento nesses mais de 100 dias de BBB", declarou.

Cansaço aparece após o fim da "batalha"

O apresentador contou que, mesmo dormindo mais que o habitual, acordou ainda mais cansado. Ele descreveu que o organismo aguardou o fim da maratona para reagir ao estresse acumulado.

"Parece que o corpo falou assim: Agora acabou a batalha. Todo aquele cansaço que eu não senti antes… agora veio", completou o jornalista.

Rotina intensa e desgaste acumulado

Durante mais de três meses, Tadeu esteve à frente de uma agenda intensa. Esta incluiu apresentações ao vivo, gravações, compromissos com patrocinadores e eventos ligados ao programa.

Segundo o próprio apresentador, a sequência de responsabilidades não permitiu que o cansaço fosse sentido ao longo do programa. Isso tornou o impacto ainda mais forte após o fim da temporada.

Ele comentou sobre voltar a hábitos simples, como descansar durante o dia. "Vou almoçar e dormir depois. Não lembro a última vez que fiz isso", afirmou.

Luto marcou a reta final do reality

Além do desgaste profissional, Tadeu enfrentou um momento pessoal delicado. Durante a reta final do programa, ele sofreu a morte do irmão, Oscar Schmidt, aos 68 anos.

Oscar, ícone do basquete brasileiro, faleceu poucos dias antes da final do reality. Mesmo diante da perda, o apresentador decidiu permanecer no comando do programa e abriu uma das edições com uma homenagem emocionante.

A decisão de continuar trabalhando em meio ao luto dimensiona o nível de entrega e pressão emocional enfrentados por Tadeu nesse período.

Apoio do público e ex-participantes

Após o desabafo, Tadeu recebeu muitas mensagens de apoio nas redes sociais. Comentários de ex-participantes do reality e fãs do programa foram diversos.

Maxiane, por exemplo, escreveu: "Fica bem tá? Estarei orando muito por você". Jonas Sulzbach destacou o empenho do apresentador: "Impressionante mesmo. Tu foi gigante."

Outros internautas elogiaram sua postura durante a temporada. Eles também destacaram a forma como conduziu o programa mesmo em um momento pessoal difícil.

Agora, com o fim do BBB 26 e sem compromissos imediatos ligados ao reality, Tadeu Schmidt deve aproveitar um período de descanso para recuperar as energias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

TADEU SCHMIDT
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

OPINIÃO

Enterrado Vivo: Léo Lins desafia politicamente correto em show de stand-up em Belém

Com um formato que exige o lacre de celulares para garantir o sigilo do conteúdo, o humorista promete 70 minutos de críticas e ironias

24.04.26 10h45

ARTE

Centro Cultural Bienal das Amazônias promove clube do livro e oficina de poesia em Belém

A programação gratuita inclui a leitura do livro Degola, da escritora Monique Malcher, e uma oficina de criação

24.04.26 9h06

CULTURA

VÍDEO: Anitta revela inspiração paraense do 'Rainha das Matas' para visual do álbum 'EQUILIBRIVM'

Lançado em abril de 2026, novo projeto consolida mais uma etapa de sua trajetória internacional de Anitta.

24.04.26 9h01

PROJETO

Zeca Pagodinho cria horta comunitária que beneficia cozinhas solidárias, famílias locais e estudante

Com 8 mil metros quadrados e 11 mil mudas, a horta produz hortaliças e frutas por meio de ciclos de colheita

24.04.26 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONFUSÃO

VÍDEO: segurança do Guns N' Roses discute com equipe de hotel em Belém

Confusão ocorreu durante chegada da banda na noite desta quinta-feira (23)

23.04.26 23h08

ELES CHEGARAM!

Sem Axl e Slash, fãs recebem Guns N' Roses na porta de hotel em Belém

Mesmo com chuva, admiradores acompanham chegada da banda no bairro da Campina

23.04.26 22h32

AMOR DE FÃ

Fã acompanha chegada do Guns N' Roses em Belém e relata 'maratona'

Talita Baena percorre aeroporto e hotel em busca de contato com a banda que chegou na noite

23.04.26 22h49

CULTURA

Cine Olympia completa 114 anos fechado; veja como está a obra e previsão de reabertura

Símbolo da cultura paraense passa por restauro complexo e terá nova configuração interna

24.04.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda