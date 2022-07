Susana Vieira manda recado a Boninho e fãs pedem atriz no BBB23

A atriz Susana Vieira encontrou a apresentadora Ana Furtado em um Shopping no Rio de Janeiro e aproveitou a ocasião para gravar um vídeo e mandar um recado para Boninho, marido de Ana e diretor de TV na Rede Globo que comanda o Big Brother Brasil. "Boninho, você tem alguma coisa pra eu fazer dentro da sua programação?" disparou Susana, na sexta-feira (8).

VEJA MAIS

O vídeo seguiu com Susana explicando que está fora da principais programações e, novamente, reforçando o questionamento. "Porque eu estou fora das novelas, estou fora dos programas de auditório. Você tem alguma coisa pra eu fazer? Muito obrigada. Beijos. Te amo", finalizou o vídeo.

O pedido caiu nas graças de Boninho, que postou o vídeo em sua conta oficial no Instagram com a legenda "@susanavieiraoficial você pode tudo" mencionando a atriz.

Nos comentários da postagem do "Big boss", os fãs do programa também aprovaram da veterana e chegaram a pedir a participação da atriz no BBB23.