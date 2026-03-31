'Supergirl' ganha novo trailer com aparição de Superman, Lobo e Krypto, o Supercão

Supergirl, próximo longa do Universo DC, ganhou um novo trailer nesta terça-feira, 31. Além de Milly Alcock no papel da heroína, o vídeo também revelou o visual do vilão Lobo, interpretado pelo ator Jason Momoa, e a participação especial do Superman de David Corenswet no longa.

Nas imagens divulgadas, é possível ver cenas da destruição do planeta Krypton e as aventuras de Kara Zor-El e do cachorro Krypto pela galáxia. Dirigido por Craig Gillespie, o filme da prima do Superman adaptará a HQ Supergirl: Mulher do Amanhã, de Tom King e dos brasileiros Bilquis Evely e Mat Lopes.

Na trama, Kara deve correr contra o tempo após Krypto, o Supercão, ser envenenado por uma gangue comandada por Krem das Colinas Amarelas (Matthias Schoenaerts). Durante sua viagem, ela encontra Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), uma jovem alienígena que viu seu pai ser morto pelo vilão. Juntas, as duas vão atrás dos bandidos para salvar o cachorro.

A nova versão da protagonista de Supergirl foi introduzida no DCU, novo universo compartilhado da DC comandado por James Gunn e Peter Safran, com uma pequena ponta em Superman, lançado no meio de 2025.

Além de Alcock e Ridley, o elenco de Supergirl inclui ainda Jason Momoa (Um Filme Minecraft), Matthias Schoenaerts (Amsterdan), Emily Beecham (Cruella) e David Krumholtz (Oppenheimer). O roteiro é de Ana Nogueira (Hightown).

Supergirl estreia nos cinemas no dia 25 de junho.