Suanny Batidão fará parte da gravação do DVD de aniversário da Banda Msynck; veja

A cantora Suanny Batidão está entre os nomes confirmados para o show em comemoração aos 19 anos da banda Msynck. O evento ocorre nesta quinta-feira (17) na casa de shows Mormaço, em Belém, e marca a gravação de um novo DVD da banda. A apresentação reúne convidados que participaram da trajetória do grupo ao longo de quase duas décadas.

Além da artistas, a aparelhagem Lendário Rubi, banda Pop Show e banda Batidão do Melody também estarão no evento.

Suanny confirmou participação após convite de Josiel, integrante da banda. "Recebi o convite do Josiel e aceitei. Já havíamos conversado sobre isso antes", disse a artista. A cantora e a Msynck mantêm relação desde encontros profissionais na cena musical do Pará. "Nos conhecemos quando eu cantava com o DJ Maluquinho. Fizemos um show com a Msynck e depois nos tornamos amigos", explicou.

A banda Msynck tem reconhecimento no cenário musical paraense. "É uma banda com vários sucessos que permanece ativa na cultura local", afirmou Suanny. O repertório do grupo marcou diferentes gerações, com músicas que alcançaram festas, rádios e palcos do estado.

Suanny inclui composições da Msynck em seus shows. "São músicas que fazem parte do repertório e o público responde bem", comentou. Para o show de quinta-feira (17), a cantora prepara novidades. "Sempre trago algo diferente. Desta vez não será exceção", adiantou.

Sobre a gravação do DVD, Suanny destacou: "É uma banda com carreira consolidada e músicas conhecidas. Será um registro importante". O material audiovisual documenta mais uma fase da trajetória da Msynck, com participações que representam suas colaborações.

A participação de Suanny ocorre em momento de estabilidade na carreira da cantora, com atuação nos gêneros brega e tecnomelody. Sua presença no evento reforça conexões entre artistas da música paraense.

O Mormaço, casa de shows tradicional de Belém, recebe o evento por sua capacidade de abrigar projetos diversos. O local deve concentrar apresentações que revisitam a história da banda.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)