Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Steven Spielberg vence Grammy por documentário sobre John Williams

Estadão Conteúdo

O cineasta Steven Spielberg venceu o Grammy de Melhor Filme Musical neste domingo, 1º, pelo documentário A Música de John Williams e entrou para uma seleta lista de artistas norte-americanos - os EGOT.

A sigla, formada pelas letras iniciais dos quatro maiores prêmios da indústria de entretenimento dos Estados Unidos, indica artistas que já venceram ao menos um Emmy (televisão), Grammy (música), Oscar (cinema) e Tony (teatro).

Com a vitória no Grammy pelo filme sobre o compositor musical, Spielberg se junta a outros 21 artistas que conseguiram tal façanha. Nomes como Audrey Hepburn, Viola Davis, Elton John e Whoopi Goldberg estão no seleto grupo. A maioria das vitórias do diretor, no entanto, vieram por seu papel como produtor de filmes, séries e peças.

Ao todo, o cineasta tem três Oscars - Melhor Diretor e Melhor Filme por Lista de Schindler; Melhor Diretor por O Resgate do Soldado Ryan -, quatro Emmy - Melhor Série Limitada por O Pacífico, Taken e Irmãos de Guerra; Melhor Programa de Animação por A Pinky and the Brain Christmas -, e um Tony - Melhor Musical por A Strange Loop.

Apesar de não estar presente na pré-cerimônia do Grammy para receber o seu troféu, o cineasta divulgou uma nota por meio de sua assessoria de imprensa celebrando a vitória. "Este reconhecimento é obviamente muito significativo para mim, pois valida o que eu sei há mais de 50 anos: a influência de John Williams na cultura e na música é imensurável, e sua arte e legado são incomparáveis", afirmou.

O documentário sobre John Williams, em que Spielberg é produtor executivo, pode ser assistido no Disney+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Grammy 2026

Steven Spielberg

John Williams

documentário

EGOT
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Dudu Nobre lança 'Fazer o Mundo Sambar' antes do Carnaval

Cantor libera single que compôs em parceria com Xande de Pilares

31.01.26 12h28

MÚSICA

Arlindinho grava audiovisual do projeto 'Arlindinho das Antigas' no Norte do país

Em Manaus, mais de 4 mil pessoas participam de gravação

31.01.26 12h14

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da festa desse sábado (31)

Madrugada foi movimentada por afinidades, desentendimentos e grandes especulações sobre paredão

31.01.26 9h01

família

Edilson Capetinha é casado? Revelação de ex-jogador no BBB 26 choca internautas

Casal é tutor de um cachorro que tem perfil ativo nas redes sociais

31.01.26 8h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

MUSA

Perfeita demais? Criadora de conteúdo adulto lamenta bloqueios nas redes por 'parecer' IA

A musa contou que, com o tempo, passou a lidar com a situação de forma mais prática e até irônica, transformando a desconfiança em parte da rotina.

01.02.26 17h11

EDUCAÇÃO

Mestre Catarino passa no vestibular da UEPA aos 70 anos após conclusão do ensino médio

Indígena de Abaetetuba concluiu a etapa final da educação básica em 2025 e em seguida já foi aprovado para o curso superios

30.01.26 12h48

SUCESSO

Joelma é destaque principal do 'Domingão com Huck'; confira!

A cantora paraense é destaque na programação da Globo neste domingo.

01.02.26 19h31

família

Edilson Capetinha é casado? Revelação de ex-jogador no BBB 26 choca internautas

Casal é tutor de um cachorro que tem perfil ativo nas redes sociais

31.01.26 8h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda