Steven Spielberg vence Grammy por documentário sobre John Williams
O cineasta Steven Spielberg venceu o Grammy de Melhor Filme Musical neste domingo, 1º, pelo documentário A Música de John Williams e entrou para uma seleta lista de artistas norte-americanos - os EGOT.
A sigla, formada pelas letras iniciais dos quatro maiores prêmios da indústria de entretenimento dos Estados Unidos, indica artistas que já venceram ao menos um Emmy (televisão), Grammy (música), Oscar (cinema) e Tony (teatro).
Com a vitória no Grammy pelo filme sobre o compositor musical, Spielberg se junta a outros 21 artistas que conseguiram tal façanha. Nomes como Audrey Hepburn, Viola Davis, Elton John e Whoopi Goldberg estão no seleto grupo. A maioria das vitórias do diretor, no entanto, vieram por seu papel como produtor de filmes, séries e peças.
Ao todo, o cineasta tem três Oscars - Melhor Diretor e Melhor Filme por Lista de Schindler; Melhor Diretor por O Resgate do Soldado Ryan -, quatro Emmy - Melhor Série Limitada por O Pacífico, Taken e Irmãos de Guerra; Melhor Programa de Animação por A Pinky and the Brain Christmas -, e um Tony - Melhor Musical por A Strange Loop.
Apesar de não estar presente na pré-cerimônia do Grammy para receber o seu troféu, o cineasta divulgou uma nota por meio de sua assessoria de imprensa celebrando a vitória. "Este reconhecimento é obviamente muito significativo para mim, pois valida o que eu sei há mais de 50 anos: a influência de John Williams na cultura e na música é imensurável, e sua arte e legado são incomparáveis", afirmou.
O documentário sobre John Williams, em que Spielberg é produtor executivo, pode ser assistido no Disney+.
