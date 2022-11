Stepan Nercessian diz que não faz mais sexo: 'Dá muito trabalho'

O ator Stepan Nercessian, de 68 anos, falou de intimidade durante entrevista no podcast "Papagaio Falante", com os humoristas Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, e revelou que não faz mais sexo. Ele é casado há 35 anos com Desirée Nercessian, de 61 anos, e diz que chega um certo tempo que não existe mais paciência e dá muito trabalho.

"Parei com isso já faz tempo. Transar dá muito trabalho. Um quer, outro não quer, dá briga... Um dos motivos que o casal se separa é por não querer mais transar. Estou nessa fase há muito tempo. Não tem mais.. Dá muito trabalho", declarou o ator.

Ainda sobre o assunto, ele disse que tomou Viagra uma vez na vida e disse que não sabia se estava ejaculando ou morrendo.