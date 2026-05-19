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'Spider-Noir': veja o trailer da série com Nicolas Cage

A série é dirigida por Harry Bradbeer, que também atua na produção executiva dos dois primeiros episódios.

Estadão Conteúdo

Spider-Noir acaba de ganhar mais um trailer, em versão colorida e preto e branco. A série, que chega ao Prime Video na quarta-feira, 27, traz Nicolas Cage no papel principal.

A série é uma produção da Sony Pictures Television exclusivamente para o MGM+ e a plataforma de streaming. Nos Estados Unidos, Spider-Noir estreia na segunda-feira, 25, no canal, enquanto, dois dias depois, usuários do Prime Video poderão conferir em diversos locais do mundo.

Sobre Spider-Noir

A série é uma adaptação da HQ Spider-Man Noir, da Marvel. Na história, Ben Reilly, vivido por Cage, é um investigador particular que passa por dificuldades na Nova York da década de 1930. Ao longo da trama, o personagem lida com o fato de ter sido o único super-herói da cidade.

O elenco ainda é completo por Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston e Brendan Gleeson. Além do núcleo principal, outros atores ainda fazem participações especiais, como Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson e Kai Caster.

A série é dirigida por Harry Bradbeer, que também atua na produção executiva dos dois primeiros episódios. Além de coshowrunners, Oren Uziel e Steve Lightfoot também são produtores executivos da série.

Eles desenvolveram a série ao lado da equipe que trabalhou em Homem-Aranha no Aranhaverso: Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal, que ainda trabalhou como produtora executiva pela Pascal Pictures. Aditya Sood, Dan Shear, Nicolas Cage e Pavlina Hatoupis completam a equipe de produção executiva.

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