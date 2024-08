Soweto em Belém: Show é transferido do Mangueirão para o Espaço Náutico Marine Club; entenda

O Show da turnê Soweto 30, em Belém, que será realizado no dia 15 de setembro, com abertura dos portões às 17h, não será mais no Estádio do Mangueirão, como anunciado inicialmente. O evento foi transferido para o Espaço Náutico Marine Club, localizado na avenida Bernardo Sayão, n° 5232. A mudança ocorreu devido alterações do calendário de jogos de futebol do estádio, conforme explicado em nota emitida nesta quarta-feira (28), pela produtora Bis Entretenimento, responsável pelo espetáculo na capital paraense.

Segundo o comunicado, a "mudança de local foi necessária devido à alteração no calendário de futebol que acontecerá no estádio Mangueirão". "Vale ressaltar que não haverá mudanças no mapa do evento e os ingressos adquiridos permanecem válidos para o novo local", destaca ainda a produtora.

Com a mudança do local do show, a partida entre Remo e Volta Redonda-RJ, pela 3ª rodada do quadrangular da Série C do Brasileirão, está confirmada para ocorrer no Estádio do Mangueirão, também no dia 15 de setembro.