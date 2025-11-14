Labubus vai virar filme animado pelas mãos da Sony Animation

Hollywood não é nem um pouco avessa a produzir filmes baseados em brinquedos e bonecos. Transformers, He-Man e os Mestres do Universo, G.I. Joe e Uma Aventura LEGO são apenas alguns exemplos — com destaque para Barbie, de 2023, que chegou à maior festa da indústria ao concorrer ao Oscar de Melhor Filme em 2024. Agora, chegou a vez da febre recente dos Labubus chegar às telonas, em uma produção assinada pela Sony.

De acordo com a The Hollywood Reporter, os bonecos asiáticos criados por Kasing Lung em 2015 vão ganhar um filme animado sob o selo da Sony Animation, divisão responsável por sucessos como Guerreiras do K-Pop, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso e A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas.

Até o momento, nenhum produtor ou cineasta foi confirmado no projeto, que também não teve data de estreia divulgada.

Criados originalmente como protagonistas de livros infantis, os Labubus se tornaram fenômeno global após serem lançados pela Pop Mart, empresa que vende os bonecos em caixas-surpresa — o comprador só descobre o modelo após abrir a embalagem.

A popularidade explodiu em 2025, quando celebridades como Lisa, do grupo de k-pop Blackpink, Lizzo e a vencedora do Oscar Michelle Yeoh aderiram à tendência e compartilharam os bonecos em suas redes sociais.

Atualmente, os Labubus estão disponíveis no Brasil apenas por meio de importadoras e revendedores, com preços que variam entre R$ 125 e R$ 7.200, dependendo da cor, tamanho ou coleção.