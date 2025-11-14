Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Labubus vai virar filme animado pelas mãos da Sony Animation

Bonecos criados por Kasing Lung em 2015 se tornam fenômeno global e chegam aos cinemas após sucesso com celebridades como Lisa, Lizzo e Michelle Yeoh

Estadão Conteúdo

Hollywood não é nem um pouco avessa a produzir filmes baseados em brinquedos e bonecos. Transformers, He-Man e os Mestres do Universo, G.I. Joe e Uma Aventura LEGO são apenas alguns exemplos — com destaque para Barbie, de 2023, que chegou à maior festa da indústria ao concorrer ao Oscar de Melhor Filme em 2024. Agora, chegou a vez da febre recente dos Labubus chegar às telonas, em uma produção assinada pela Sony.

De acordo com a The Hollywood Reporter, os bonecos asiáticos criados por Kasing Lung em 2015 vão ganhar um filme animado sob o selo da Sony Animation, divisão responsável por sucessos como Guerreiras do K-Pop, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso e A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas.

Até o momento, nenhum produtor ou cineasta foi confirmado no projeto, que também não teve data de estreia divulgada.

VEJA MAIS

image Ladrões roubam US$ 7 mil em bonecos Labubu de loja nos EUA
O crime ocorreu em La Puente, cidade localizada a cerca de 29 km de Los Angeles

image Labubu, Lilo & Stitch, capivara: ‘febres do momento’ impulsionam vendas no comércio popular de Belém
Lojistas e camelôs do centro de Belém apostam em personagens virais para turbinar as vendas; tendências impulsionadas por redes sociais mantêm o comércio aquecido.

Criados originalmente como protagonistas de livros infantis, os Labubus se tornaram fenômeno global após serem lançados pela Pop Mart, empresa que vende os bonecos em caixas-surpresa — o comprador só descobre o modelo após abrir a embalagem.

A popularidade explodiu em 2025, quando celebridades como Lisa, do grupo de k-pop Blackpink, Lizzo e a vencedora do Oscar Michelle Yeoh aderiram à tendência e compartilharam os bonecos em suas redes sociais.

Atualmente, os Labubus estão disponíveis no Brasil apenas por meio de importadoras e revendedores, com preços que variam entre R$ 125 e R$ 7.200, dependendo da cor, tamanho ou coleção.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/FILME/LABUBUS/SONY
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SE PROGRAME

A agenda cultural com programação gratuita agita a capital do Brasil na última semana de COP30

Em diversos lugares de Belém, o público pode conferir exposições, shows, dentre outros

16.11.25 8h00

GRATUITO

Pelé do Manifesto abre Festival Muita Onda com show marcado por rap, protesto e cultura amazônida

Evento destaca mobilização social e diversidade artística, com dezenas de artistas levando ao palco vivências e resistências da periferia.

16.11.25 8h00

VOTO

Dança dos Famosos terá Dança Cigana e votação do público; Silvero Pereira e Thais Sousa pedem apoio

Dupla já recebeu até nota 10 unânime dos jurados

15.11.25 16h11

OBRA

'Pasárgada' é exibido em Belém com sessões gratuitas e presença de Dira Paes

A artista paraense fez a sua estreia como diretora

15.11.25 16h02

MAIS LIDAS EM CULTURA

MEMÓRIAS

Andréia Sadi fala de 'recepção íncrivel' em Belém e recado dos torcedores para o marido, André Rizek

Jornalista passou 10 dias transmitindo seu programa diário da COP30.

15.11.25 15h20

TRETA

Andressa Urach critica Luiza Ambiel após vídeo íntimo com ex: 'Velha da banheira'

Modelo se revolta ao descobrir gravação íntima de sua ex-colega com Cassiano França e dispara críticas nas redes sociais.

26.02.25 17h04

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

novo rumo

Ex de Adriano Imperador, que foi amarrada em árvore, abandona a fama e muda de profissão

Joana Machado vive longe dos holofotes desde 2012

15.11.25 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda