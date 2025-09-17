Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sônia Braga homenageia Robert Redford, com quem viveu romance nos anos 1980

Estadão Conteúdo

A atriz Sônia Braga prestou homenagem a Robert Redford após a morte do ator e diretor norte-americano, ocorrida nessa terça-feira, 16, aos 89 anos, em sua casa em Sundance, no Estado de Utah (EUA). Os dois viveram um relacionamento no fim da década de 1980 e trabalharam juntos no longa Rebelião em Milagro (1988), dirigido por Redford.

Em um texto publicado em seu perfil no Instagram, Sônia contou que foi ele quem a levou para os Estados Unidos para gravar seu primeiro filme no país. No longa, a atriz interpretou Ruby Archuleta, papel que considera marcante em sua trajetória.

"Ser dirigida por Redford foi uma experiência única. Ruby, minha personagem, era uma mulher fascinante. Robert, por sua vez, tinha uma beleza serena, inquieta e uma intensidade rara no olhar. Ele sempre buscava mergulhar na alma dos atores em cada cena, perseguindo o instante perfeito", escreveu.

A artista também relembrou momentos pessoais ao lado do cineasta, como a participação no Festival de Cannes, em 1988. "Eu já estivera lá duas vezes, mas nada se comparava àquele momento - não apenas como atriz, mas também como ser humano. Lembro que ele havia acabado de voltar de uma viagem à Rússia e trouxe de lá um buquê de flores selvagens para mim. O amor pela natureza era um elo profundo entre nós", afirmou.

Sônia destacou ainda que, apesar de não se encontrarem há anos, memórias do período ao lado do ator permanecem em detalhes do cotidiano. "Às vezes, ao caminhar por NY e fotografar minhas pequenas flores, um hobby meu, me vêm lembranças perfeitas: uma caminhada tranquila, uma flor rara, o cheiro da terra. A natureza é isso: linda, poderosa, capaz de nos aproximar. E talvez seja exatamente nisso que devêssemos pensar no mundo conturbado de hoje: nas coisas que nos unem, muito mais do que nas que nos separam", concluiu.

Após alcançar o estrelato na década de 1960, Redford foi uma das maiores estrelas dos anos 70. A causa da morte não foi divulgada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Robert Redford

morte

Sônia Braga
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AMAZÔNIA LIVE

Prato que está no cardápio de Mariah Carey faz parte do Circuito Gastronômico do Festival Ver-o-Peso

Risoto Tapajós, do chef Saulo Jennings, leva sabores amazônicos ao menu da estrela internacional em show na Ilha do Combu, na capital paraense, e pode ser degustado pelo público no circuito gastronômico até dia 21

17.09.25 10h25

SERÁ QUE ELA VAI ENCARAR?

Antes do show, artistas paraenses planejam surpresa com sabor amazônico para Mariah Carey; veja

Nos Stories, Zaynara, Gaby Amarantos e Joelma escolheram os pratos que a cantora internacional irá experimentar antes do espetáculo

16.09.25 20h13

DESCONTRAÇÃO PRÉ SHOW

VÍDEO: Joelma toma banho de rio no intervalo dos ensaios do ‘Amazônia Live'

A cantora esteve acompanhada da cantora Zaynara durante a visita ao palco

16.09.25 18h10

cultura

Alepa promove seminário sobre ações culturais em Belém na COP 30

Encontro reunirá artistas e representantes culturais no dia 18 para discutir propostas voltadas à COP 30

16.09.25 12h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

MENU

O que Mariah Carey e equipe já comeram em Belém antes do Amazônia Live? Chef Saulo Jennings responde

O chef contou ao O Liberal que terá liberdade para incluir a culinária amazônica nos camarins e no iate da cantora internacional

16.09.25 20h31

FESTIVAL

Saiba tudo sobre o Amazônia Live: programação, artistas, horários e onde assistir ao vivo

Festival será transmitido ao vivo nesta quarta-feira (17), direto de Belém, com palco flutuante sobre o rio Guamá e grandes nomes da música

16.09.25 20h14

REPERTÓRIO

Quais músicas Mariah Carey vai cantar no Amazônia Live? Confira a possível setlist do show em Belém

Cantora internacional é a atração principal do festival nesta quarta-feira (17/9), que terá transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay

16.09.25 23h46

DESCONTRAÇÃO PRÉ SHOW

VÍDEO: Joelma toma banho de rio no intervalo dos ensaios do ‘Amazônia Live'

A cantora esteve acompanhada da cantora Zaynara durante a visita ao palco

16.09.25 18h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda