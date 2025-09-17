Sônia Braga homenageia Robert Redford, com quem viveu romance nos anos 1980

A atriz Sônia Braga prestou homenagem a Robert Redford após a morte do ator e diretor norte-americano, ocorrida nessa terça-feira, 16, aos 89 anos, em sua casa em Sundance, no Estado de Utah (EUA). Os dois viveram um relacionamento no fim da década de 1980 e trabalharam juntos no longa Rebelião em Milagro (1988), dirigido por Redford.

Em um texto publicado em seu perfil no Instagram, Sônia contou que foi ele quem a levou para os Estados Unidos para gravar seu primeiro filme no país. No longa, a atriz interpretou Ruby Archuleta, papel que considera marcante em sua trajetória.

"Ser dirigida por Redford foi uma experiência única. Ruby, minha personagem, era uma mulher fascinante. Robert, por sua vez, tinha uma beleza serena, inquieta e uma intensidade rara no olhar. Ele sempre buscava mergulhar na alma dos atores em cada cena, perseguindo o instante perfeito", escreveu.

A artista também relembrou momentos pessoais ao lado do cineasta, como a participação no Festival de Cannes, em 1988. "Eu já estivera lá duas vezes, mas nada se comparava àquele momento - não apenas como atriz, mas também como ser humano. Lembro que ele havia acabado de voltar de uma viagem à Rússia e trouxe de lá um buquê de flores selvagens para mim. O amor pela natureza era um elo profundo entre nós", afirmou.

Sônia destacou ainda que, apesar de não se encontrarem há anos, memórias do período ao lado do ator permanecem em detalhes do cotidiano. "Às vezes, ao caminhar por NY e fotografar minhas pequenas flores, um hobby meu, me vêm lembranças perfeitas: uma caminhada tranquila, uma flor rara, o cheiro da terra. A natureza é isso: linda, poderosa, capaz de nos aproximar. E talvez seja exatamente nisso que devêssemos pensar no mundo conturbado de hoje: nas coisas que nos unem, muito mais do que nas que nos separam", concluiu.

Após alcançar o estrelato na década de 1960, Redford foi uma das maiores estrelas dos anos 70. A causa da morte não foi divulgada.