Sônia Abrão expõe áudio de Tom Veiga, o Louro José, e é criticada por sensacionalismo

A apresentadora Sônia Abrão repercutiu negativamente nas redes sociais nesta segunda-feira (2), após a polêmica cobertura sobre a morte de Tom Veiga, o Louro José, em seu programa 'A Tarde É Sua', na Rede TV.

O programa expôs um áudio do parceiro profissional de Ana Maria Braga reclamando da mudança do programa 'Mais Você' do Rio de Janeiro para São Paulo e afirmando que deixaria a Rede Globo caso a transferência se efetivasse. O áudio, divulgado como "exclusivo", foi obtido pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco, que afirmou ter autorização para a divulgação. No Twitter, o público criticou a apresentadora e a chamou de "sensacionalista".

Tom Veiga foi encontrado morto em sua residência, no Rio de janeiro, no último domingo (1°). O laudo do Instituto Médico Legal apontou que o artista sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico por causa de um aneurisma. A informação foi divulgada durante o programa 'Mais Você', pela apresentadora Ana Maria Braga, que estava emocionada.



Veja a repercussão nas redes sociais:

É capaz da Sônia abrao já ter deixado gravado o programa sobre a própria morte dela — Danilo Sanches (@danilo_sanches) November 2, 2020

Sônia Abrão quando morre algum artista: pic.twitter.com/McGPV3ioAQ — Guilherme (@iGuilherm) November 2, 2020

Sônia Abrao vai um dia depois da morte do Tom Veiga divulgar áudio dele falando dos bastidores do programa, essa mulher não respeita nem o luto dos outros, vai obrigar a Ana a ficar se justificando nesse momento dela #atardeesua — Hudson (@hudsauron) November 2, 2020

Sonia Abrão devia ser banida da Tv desde aquele episódio do caso Eloá. — Rick Trindade (@RickTrindade) November 3, 2020