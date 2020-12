Solteira, Camila Pitanga posa de biquíni em cachoeira

Camila Pitanga aproveitou para se refrescar nesta quinta-feira (31) e posou se esbaldando em uma cachoeira. A atriz fez um post reflexivo, mostrando que vai passar a virada de ano próxima à natureza.

“Vai desabar água ... pra lavar o que tem que limpar, pra lavar o que tem, vai desabar água e é pro nosso bem”, escreveu a atriz.

A virada vai ser de solteirice para Camila, depois do término do relacionamento de quase dois anos com a artesã Beatriz Coelho, no início do dezembro. A atriz já declarou que ela e a ex, que hoje mora em São Paulo, continuam amigas.

Mais tarde, a atriz postou mais um registro em meio à natureza. "Vem, 2021", legendou.