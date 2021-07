'Só o que eu tô afim', o novo álbum de Lary, tem estreia divulgada

O novo e primeiro álbum da artista, é considerado por ela o mais importante de sua trajetória na música. Lary já cantou com grandes nomes do meio musical, como Negra Li, Lourena, Gustavo Mioto, LK3030, e coleciona sucessos com os singles que vão do funk ao pop. Na útlima segunda, 26, a cantora compartilhou em seu instagram a sua nova tatuagem, anunciando o nome do álbum 'Só o que eu tô afim', que vem sendo trabalhado desde o final de 2020.

Em entrevista para o portal O Dia, a Lary carioca relevou que esse novo projeto é de grande importância em sua trajetória, sendo um sonho realizado, e digno de se marcar em sua pele, em forma de tatuagem, como ela fez. "Resolvi tatuar essa frase pois, além de carregar tanto significado, marca na minha pele a realização de um sonho que é o de lançar o meu primeiro álbum", afirmou ela.