Site oferece R$ 5 mil para pessoas assistirem aos 10 filmes de 'Velozes e Furiosos'

As pessoas que conseguirem dedicar duas semanas para assistir a mais de 20 horas da saga de 10 filmes da franquia "Velozes e Furiosos", ação estrelada por Vin Diesel, que lançou sua primeira parcela em 2001, pode ganhar mil dólares (cerca de 5 mil reais) de um site financeiro chamado FinanceBuzz, plataforma informativa que oferece dicas e recomendações relacionadas a dinheiro.

O site procura um avaliador para os filmes, com o objetivo de rastrear os danos de cada acidente de carro que ocorre na franquia, incluindo o próximo "Fast X", que estreia em 19 de maio. O vencedor do concurso terá a tarefa de anotar todos os acidentes que resultam em danos, sua extensão e quais carros estão envolvidos.

"Como bônus, você receberá uma educação saudável sobre o valor da família", disse a empresa em um comunicado à imprensa, com um aceno para o conhecido tema da franquia. O FinanceBuzz diz também que quer saber se o número de naufrágios na tela aumentou ou diminuiu ao longo da história da série.

As informações devem ser usadas pelo site para estimar o impacto do seguro da direção imprudente da franquia global de bilhões de dólares, de acordo com a descrição do trabalho. A empresa destaca que incluirá as notas do vencedor em uma próxima história.

Para se qualificar ao trabalho, o candidato selecionado deve ser capaz de alugar ou transmitir filmes em casa e assistir a "Fast X", o 10º filme da franquia, em uma sala de cinema. Os residentes nos Estados Unidos podem se inscrever até 19 de maio, e o vencedor será anunciado até 26 de maio, anunciou o FinanceBuzz.