Simplório Amor Poeta: espetáculo retrata o amor e os conflitos em Belém

O espetáculo teatral "Simplório Amor Poeta" aborda a existência humana, os dilemas sobre o amor - ou a ausência dele - a partir da perspectiva de um poeta em conflito mental que, por meio de cartas, corresponde-se com um amado misterioso. A dramaturgia e direção é de And Monteiro e co-direçao de Thomas Lucas. A peça será exibida nesta quarta-feira (15) e sexta-feira (17), no Sesc Boulevard, na avenida Boulevard Castilhos França, bairro Campina, os ingressos têm valor social.

And Monteiro, diretor e produtor do espetáculo conta sobre a narrativa construída. Para ele, a peça irá revelar crises existenciais, desabafos e o público irá se identificar. "O espetáculo traz em seu enredo uma reflexão profunda de questões pessoais e de outros, sobre a existência humana, amor, sobre a falta de amor, através de um poeta em conflito com sua mente, onde o mesmo deixando várias cartas a um misterioso amado, transforma a história em um quebra cabeças de desabafos, devaneios e reflexões", disse.

No palco estão os atores Paulino brito, como o poeta, Luan Victor, apresentando a mente do poeta e Hernand Lousada, o narrador, o alguém que encontra as cartas deixadas por esse poeta, revela And. Ainda segundo o diretor, para revelar a atmosfera conflituosa, a iluminação permeia os tons vermelho e laranja. "Vermelho e âmbar (laranja), trazendo uma atmosfera de melancolia, fúria. Com o preto de fundo, a solidão, o vasto que existe na mente humana a qual muita das vezes desconhecemos em nós mesmo. E ainda assim trazendo um ar de intimismo com o âmbar. A psicologia das cores foi fortemente utilizada no processo do espetáculo", afirmou.

O espetáculo teatral "Simplório Amor Poeta" aborda a existência humana, os dilemas sobre o amor - ou a ausência dele - a partir da perspectiva de um poeta em conflito mental e que por meio de cartas se corresponde com o amado misterioso. (Reprodução / Bruno Moutinho e Thomas Lucas)

O processo durou oito meses entre construções e ensaios, mas o diretor afirma que o texto vem sendo escrito ao longo de 11 anos. "Foi um processo gostoso de ser feito com um elenco impecável que entregou um resultado muito melhor do que o esperado, só tenho a agradecer a eles. Essa produção não vem com apenas um intuito de ser entendida pela razão, mas também pela emoção, 'com os olhos do coração', digamos assim. Afinal, um leve spoiler: 'veja-me verdadeiramente e com sorte verás minha verdadeira alma'", celebrou.

O artista convida o público amante de teatro a prestigiar o evento e aproveita para adiantar uma curiosidade que, parece simples, mas segundo ele, não é: "um questionamento que sempre fica é: 'ele revela seu amado?' Sim, a resposta é dada do começo ao fim neste quebra cabeças. Mas, fiquem de olhos e ouvidos atentos!", finalizou.

O espetáculo "Simplório Amor Poeta" tem entrada franca para os trabalhadores do comércio, o público geral investe R$5,00 e os estudantes ou idosos R$2,50. A classificação indicativa da peça é 12 anos.

Serviço

Espetáculo: Simplório Amor Poeta

Data: 15 e 17, quarta e sexta.

Hora: 19h

Local: Sesc Boulevard, na avenida Boulevard Castilhos França, bairro Campina.

Ingressos: valor social. Entrada franca para os trabalhadores do comércio, o público geral R$5,00; estudantes ou idosos R$2,50.

Classificação indicativa: 12 anos.