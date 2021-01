Simone, da dupla com Simaria, se casou após 45 dias de relacionamento

Simone, da dupla com Simaria, teve um namoro relâmpago. Casada há quase oito anos com o empresário Kaká Diniz, eles contaram, no canal da cantora no Youtube, que o matrimônio ocorreu após 30 dias de namoro e 15 dias de noivado.

Apresentado a Simone por uma tia da sertaneja, Kaká foi em um show dela e, depois da apresentação, levou-a em casa. Os dois conversaram até de manhã, mas não se beijaram. No dia seguinte, em um novo encontro, eles almoçaram juntos, mas também sem beijo. Dias depois, ele a convidou para ir ao cinema e, foi na sessão, que o beijo saiu.

"Aí eu falei: 'Filho da put* que beija bem do caralh*. Esse daqui eu não largo mais não'", contou Simone, aos risos.

Após isso, Kaká viajou para os Estados Unidos. Lá, o empresário ficou sabendo que Simone iria participar de um programa de rádio de uma amiga em comum. Então ele decidiu ligar para fazer uma pergunta à amada:

"Perguntei: 'Simone, você ‘tá’ namorando?' Aí ela disse que havia uma pessoa fazendo seu coração bater mais forte", contou. Ele fez mais uma pergunta: "Se a pessoa que ‘tá’ fazendo seu coração bater mais forte fosse eu, você aceitaria namorar comigo?" "Se isso que você tá falando for um pedido de namoro, eu aceito", respondeu a cantora.

"E aí a gente começou a namorar. A gente namorou exatamente 30 dias. Depois de 30 dias a gente noivou, e em 15 dias a gente casou. Ou seja, namoramos, noivamos e casamos em 45 dias e estão juntos há quase 8 anos", completou Kaká.

Assista ao vídeo: