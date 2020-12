Silvia Abravanel faz criança perder prêmio em confusão no 'Bom Dia & Cia'; entenda

Silvia Abravanel voltou a causar na apresentação do "Bom Dia & Cia”, do SBT. Dessa vez, a artista se confundiu ao conduzir uma prova do programa e a criança acabou indo embora sem receber sua premiação.

Na última terça-feira (8), ela falava com Miguel ao telefone, que competia na brincadeira "Decorando", na qual Silvia mostra uma sequência de cores e o participante tem que repetir a ordem certa para poder ganhar o prêmio. A filha de Silvio Santos mostrou a ordem que era rosa, roxo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho.

Na hora de responder, o menino seguiu a sequência e escolheu primeiro a cor rosa. Silvia pega uma cor, olha para a produção, devolve e pega o roxo. Em seguida, Miguel diz corretamente que a próxima resposta era a cor roxa e a herdeira do SBT se confunde toda. "O que eu faço?", ela disse olhando para a equipe do programa.

A confusão seguiu até o fim do jogo. Na hora de conferir a resposta, embora o menino estivesse correto, Silvia não comentou nada sobre os seus erros. "Miguel, como assim? Eu só posso falar, eu espero você de novo para brincar aqui com a gente", ela lamentou que o menino não ganhou o prêmio e chamou o próximo desenho animado.