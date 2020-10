Sikêra Jr ataca Xuxa: 'Está usando desse nome que criou para levar a criançada para a safadeza'

O apresentador Sikêra Jr usou seu programa o vivo na RedeTV para atacar Xuxa Meneghel na sexta-feira (23). Foi uma vingança contra Xuxa que, horas antes, havia postado no Instagram um vídeo reprovando o “Alerta Nacional” por ter feito piada de um caso envolvendo zoofilia.

Primeiro, Sikêra disse que era fã, mas depois começou os ataques contra a apresentadora da Record. “Hoje, não dá mais audiência, está sendo empurrada para todo horário. A que vai lançar agora um livro LGBT para criança, viu? Para criança! Um livro LGBT para criança! Cuidado com o teu filho! Cuidado com a tua filha! A mesma que fez um filme com uma criança. Sim! Ela nua com uma criança de 12 anos. Ex-rainha, eu quero dizer para você que pedofilia é crime e não prescreve não, tá?”, afirmou. O livro citado é "Maya" (Globo Livros), que conta a história de uma menina que tem duas mães.

O jornalista lembrou de uma entrevista em que Xuxa relatou que Sasha já tinha oferecido maconha a ela. “Você está usando desse nome que você criou para levar a criançada agora para a safadeza, para a putari*, para a surub*! Tua filha falando que ofereceu maconha para ‘tu’. Isso é uma coisa que se diga, ‘tu’, uma formadora de opinião? E aí? Todo mundo preocupado com o rabo do cavalo, né? Apologia às drogas também é crime, ex-rainha”, completou.

Assista: