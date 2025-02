Show-Documentário ‘Parte Um’ de Yuri Wariss será lançado nesta segunda (24), em Belém; saiba mais

O lançamento do show-documentário “Parte Um” marca a estreia do cantor e compositor Yuri Wariss na música pop com o EP “Yes!”, que foi lançado em 2024. Nesta segunda-feira (24), a partir das 20h, o Cine Líbero Luxardo, do Centur, recebe o curta-metragem e um pocket-show, que antecede a exibição do curta-metragem, além de um bate-papo entre artistas, produtores e jornalistas convidados. O lançamento é aberto ao público até a lotação do cinema atingir a sua capacidade total.

Gravado no Teatro Waldemar Henrique, o filme se passa em Belém do Pará e combina performances ao vivo e entrevistas exclusivas com a equipe criativa da SWAM Studios, que é uma produtora independente composta, em sua maioria, por mulheres. O EP “Yes!” foi lançado em março de 2024 e já ultrapassou mais de 50 mil reproduções nas plataformas de música e vídeo, o que levou o artista a conquistar a visibilidade internacional, além da nacional. O projeto conta com a colaboração de artistas e produtores do Pará, de outros estados brasileiros e de países como a França, Venezuela e Coreia do Sul, e mostra a cena musical paraense refletindo sobre a experimentação e a inovação, que podem transformar a música contemporânea.

Artista integrante da comunidade LGBTQIAPN+, Yuri Wariss conhece bem as dificuldades da indústria musical para aqueles que buscam fugir do padrão e por isso se orgulha de sua carreira construída ao longo de 10 anos. O show-documentário “Parte Um” oferece uma experiência dinâmica e envolvente, que une os bastidores da criação de Yuri e as performances marcantes, seguida de uma narrativa que promete inspirar tanto artistas, como o público geral. “Enquanto consumidor de música e cultura pop eu sempre me interessei muito pelos bastidores, pela visão dos profissionais criativos, a ideia foi documentar um momento da minha jornada que nunca mais vai se repetir”, explicou Yuri Wariss.

As gravações no Teatro Waldemar Henrique, destacaram a força cultural do estado do Pará, além de ser um espaço de bastante significado para Yuri, já que foi onde o artista se apresentou pela primeira vez, quando tinha 18 anos. Além disso, o curta promove a diversidade e a representatividade LGBTQIAPN+ na música pop internacional e será exibido no Cine Líbero Luxardo, um lugar que o artista nutre um carinho especial devido a relação de longa data com o cinema.

O compromisso de Yuri com a experimentação artística, também é refletido no curta “Parte Um”. “Respeito às normas e saberes dos que vieram antes de mim, mas acredito que romper com elas é um dos caminhos para produzir arte relevante nos dias de hoje”, afirma o cantor. Yuri Wariss convida o público para um mergulho em sua obra que mistura música, identidade e resistência. Além disso, o cantor e compositor já possui planos para lançar a segunda parte de sua trilogia musical,como forma de expandir suas músicas para além das fronteiras do Pará.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)