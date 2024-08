‘Show do Milhão’: saiba quem é o único vencedor do programa apresentado por Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos, que morreu aos 93 anos em São Paulo no último sábado (17/8), deixou um legado marcante da TV brasileira, ficando conhecido por suas diversas atrações populares. Uma das mais famosas era o “Show do Milhão”, programa exibido entre 1999 e 2003, que teve somente um ganhador. Saiba quem foi o sortudo:

Sidney de Moraes, um aposentado na época com 66 anos, morador do Mato Grosso do Sul, foi quem faturou o prêmio de R$ 1 milhão em barras de ouro. O aposentado foi selecionado após participar de uma programação patrocinada por uma empresa de telefonia.

Ele alcançou a vitória ao responder corretamente a última pergunta do programa, que foi ao ar em 22 de outubro de 2003. A questão pedia que ele identificasse as datas de nascimento e registro do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na época, Sidiney, revelou que estudou minuciosamente o tema antes de participar, escolheu a resposta correta: os dias 6 e 27 de outubro.

De acordo com uma reportagem do jornal O Globo, em 2022, Sidiney distribuiu o prêmio entre familiares, destinando R$ 100 mil para cada um de seus dois filhos, R$ 15 mil para um parente próximo e R$ 5 mil para outros parentes.