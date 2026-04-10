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Show do Guns N' Roses provoca caos no trânsito em Campo Grande

Estadão Conteúdo

O show do Guns N' Roses no Autódromo Internacional de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, gerou caos na cidade. A banda americana de hard rock está no meio de uma turnê com nove apresentações no Brasil.

Fãs enfrentaram mais de três horas de congestionamento para chegar ao autódromo. E, para deixar o local, tiveram que encarar um congestionamento de mais de 13 km na BR-262, único acesso possível, de acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM). A apresentação terminou às 0h40. Porém, às 6h, muitos veículos ainda tentavam ir embora pela rodovia.

"Eu moro em Campo Grande e ontem que deveria ter sido um dia incrível para todo mundo, foi simplesmente horroroso. Pela primeira vez a cidade recebe um show de grande porte e simplesmente as pessoas não conseguem ir", disse uma moradora pelas redes sociais.

Além disso, um motorista de aplicativo, Leandro Pereira Alfonso, de 36 anos, morreu por infarto nas proximidades do evento. Segundo a mulher dele, o atendimento do Corpo de Bombeiros demorou mais de uma hora para chegar devido ao trânsito.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) afirmou, depois do caos registrado na cidade, que a retenção de veículos foi provocada principalmente por falhas na organização interna do evento, como exemplos a leitura de QR Code na entrada e o atraso na abertura dos estacionamentos.

A Mercury Concerts, produtora responsável pela turnê, não se manifestou a respeito do ocorrido.

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