Show de Alba Maria emociona o público no encerramento do Festival Itália Mia; vídeo

O terceiro e último dia do Festival Itália Mia atraiu um grande público ansioso para conhecer mais sobre a cultura italiana por meio de boa gastronomia, músicas, exposições, filmes e danças apresentadas na Estação das Docas, na noite desta quinta-feira (24). Cerca de 350 a 400 pessoas chegaram a passar por dia pelo local, e puderam desfrutar de jantares agradáveis com apresentações musicais ao vivo com o trio Pardal e Alba Maria. Teve um repertório cheio de clássicos da música italiana, além da apresentação do ballet Ana Unger. Todo o festival teve entrada gratuita e foi promovido pelo Grupo Liberal.

Para a vice-cônsul da Itália no Pará e vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana, o festival teve um retorno muito positivo e inesperado, conseguindo cumprir com a sua missão: intensificar a conexão entre Brasil e Itália. A programação variada aproximou o público, inclusive, da história do fundador do Jornal O Liberal, Romulo Maiorana, o principal homenageado.

“Nosso pai deu uma contribuição inesquecível tanto na comunicação quanto no comércio. Foi muito bacana reviver isso e homenageá-lo no centenário dele. O público jovem está conhecendo quem ele foi e os mais velhos relembrando”, disse Rosângela. Dentro da Estação, um espaço expositivo reproduziu o gabinete de trabalho com objetos pessoais de Romulo Maiorana, no antigo prédio-sede do Jornal, na Rua Gaspar Viana.

A vice-presidente do Grupo Liberal garante que no próximo ano haverá uma segunda edição do Itália Mia. Mas, desta vez, em uma espaço maior, pois houve muita demanda do público, e, para atendê-los, Rosângela pretende ampliar o espaço e aumentar as programações, que terão muita música, comidas italianas e, claro, dança.

Espetáculo de encerramento

O espetáculo de encerramento emocionou os presentes. A cantora Alba Maria foi bastante aplaudida após apresentar clássicos italianos enquanto bailarinos dançavam em cima do palco. Logo na entrada do Boulevard, os visitantes foram recebidos por atores caracterizados como Leonardo da Vinci e Mona Lisa, fazendo com que a noite se tornasse ainda mais especial e única.

Uma das pessoas a prestigiar o evento foi a supervisora de uma franquia de alimentação, Iraneide Fernandes Silva, de 39 anos. Ela confessou ter viajado para a Itália sem precisar sair do Brasil. A paraense afirmou que sentiu-se encantada pela exposição de pinturas, que traziam paisagens italianas, mas disse que o que a conquistou, de fato, foi a gastronomia.

“É a primeira vez que estou comparecendo ao evento, mas já pude perceber o quanto ele é grandioso para o nosso Estado. Esse tipo de programação agrega não só um valor cultural, mas pessoal também, porque são outros costumes, músicas. Adorei tudo e quero poder reprisar outras vezes”, declarou Ivaneide.

Enzo Luzi, gestor do restaurante Cantina Italiana, que participou do Jantar “Mestres das Artes” oferecendo comidas italianas - como cannolis, pennes e o famoso doce siciliano do filme Poderoso Chefão - afirmou que foi muito bom participar do evento e prestigiar a vinda do público paraense, que sempre se mostrou interessado pela “cozinha” tradicional da Itália. “Isso é muito importante para a culinária italiana. Meu pai, que é italiano, veio e se divertiu bastante. Estamos muito felizes com tudo isso”, disse.