Festival Itália Mia homenageia o jornalista Romulo Maiorana

O Embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, participou da abertura do Festival Italia Mia, no Teatro Maria Sylvia Nunes, em Belém. Ele foi recepcionado pela Vice-Presidente do Grupo Liberal Rosângela Maiorana e pela Diretora Comercial Rose Maiorana. O festival que reúne cinema, arte e gastronomia homenageia o jornalista Romulo Maiorana, fundador do Grupo Liberal. O evento, que tem entrada franca, encerra hoje no galpão 3, da Estação das Docas.

