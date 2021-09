Show ao vivo marca assinatura da lei que reconhece o Ritmo Brega como patrimônio, nesta quarta-feira

A assinatura da lei que declara o "Ritmo Brega" integrante do Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará será festejada com muita música nesta quarta-feira, 15. O ato ocorre a partir das 18h, no Teatro Estação Gasômetro, localizado no Parque da Residência, em Belém, e contará com a presença do governador Helder Barbalho e da secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal.

A programação gratuita vai incluir apresentações musicais de artistas do brega paraense. O público poderá prestigiar os shows dos cantores Alan Rodrigo, Sonel Farias, Nilk Oliveira, Carlos da Luz, Waldo César, Lima Neto, Alberto Moreno, Tarcísio França, Rony Nascimento, Gerson Thirrê e do projeto "Os Reis do Brega", com participação especial da cantora Rosemarie (Banda Warilou). Os espetáculos vão homenagear os artistas já falecidos Frankito Lopes, Rubens Mota, Teddy Max e o Maestro Didi.

Rosemarie, que estreia seu projeto no evento, conta que o momento da assinatura da lei representa uma virada para os artistas de brega.

“Chegou o momento desse reconhecimento, esse monte estava sendo esperado a 50 anos pelas leis, pela forma poética em que esse ritmo envolve. Acredito que 99,9% do Pará é brega, é esse ritmo que cativa, esse ritmo que traz ao artista sua sobrevivência financeira, sobrevivência emocional, sobrevivência em reconhecimento que o público sempre deu”, diz.

Ela continua, dizendo que o reconhecimento deve abrir novas portas. “Isso vai nos dar força a nível nacional, de mostrar a imposição e imponência desse ritmo, que passa décadas e décadas e ele não morre. Ele vai, daqui a pouco volta com outra força, outra leitura, outra visibilidade. O brega é muito forte, não tem nada que consiga apagar”, descreve.

Para o evento desta quarta-feira, serão distribuídos 300 ingressos uma hora antes do espetáculo e haverá transmissão pelo canal do Governo do Estado no YouTube. O Projeto de Lei que declara o ritmo Brega como integrante do Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará foi aprovado na Assembleia Legislativa no último dia 24 de agosto.