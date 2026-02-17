Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Shia LaBeouf é preso e acusado de agressão durante o Mardi Gras, o carnaval de Nova Orleans

Estadão Conteúdo

O ator Shia LaBeouf foi preso após ser acusado de agredir dois homens na madrugada desta terça-feira, 17, durante as celebrações do Mardi Gras, o carnaval de Nova Orleans, informou a polícia.

LaBeouf foi acusado de duas infrações de agressão simples, segundo comunicado do Departamento de Polícia de Nova Orleans. Os policiais foram chamados a um estabelecimento comercial na região do French Quarter por volta das 0h45, após o ator supostamente "causar tumulto e se tornar cada vez mais agressivo" no interior do local, informou a corporação. A polícia não especificou o tipo de estabelecimento.

Um funcionário tentou retirar LaBeouf do local e, já do lado de fora, o ator teria atingido um homem "várias vezes com os punhos fechados", segundo a polícia.

Testemunhas relataram ainda que LaBeouf deixou a área, mas depois retornou e continuou a agir de forma agressiva. "Várias pessoas tentaram contê-lo, na esperança de que fosse embora", informou a polícia.

O homem que teria sido agredido inicialmente afirmou aos policiais que o ator o atingiu novamente. Outro homem disse aos agentes que LaBeouf também teria lhe dado um soco no nariz. "Ele foi imobilizado até a chegada dos policiais", informou a corporação.

LaBeouf foi levado a um hospital para tratar ferimentos não especificados e, após receber alta, foi preso e conduzido sob custódia pela polícia.

Registros judiciais e carcerários não indicaram advogado que pudesse se pronunciar em nome de LaBeouf. E-mails enviados aos assessores do ator não foram respondidos de imediato pela AP.

Histórico de infrações

Ao longo da carreira, LaBeouf já teve outros problemas com a Justiça. Em 2017, foi preso em Nova York por embriaguez em público e conduta desordeira, episódio que foi transmitido ao vivo pela internet. Ele foi encaminhado para reabilitação por determinação judicial.

Mais tarde, no mesmo ano, foi detido na Geórgia por embriaguez em público e acusado de conduta desordeira e obstrução, quando estava no local das filmagens de O Falcão Manteiga de Amendoim, sendo posteriormente condenado a liberdade condicional.

Em 2020, foi acusado em Los Angeles de agressão leve e furto de pequeno valor.

No mesmo ano, a cantora e atriz inglesa Tahliah Barnett, conhecida como FKA Twigs, entrou com uma ação judicial acusando LaBeouf de abuso físico e emocional durante o relacionamento dos dois. O processo foi encerrado em julho.

Barnett afirmou que o ator a mantinha em estado constante de medo e humilhação, que em uma ocasião a empurrou contra um carro, tentou estrangulá-la e lhe transmitiu conscientemente uma doença sexualmente transmissível.

LaBeouf pediu desculpas em um comunicado após a abertura do processo. Em documento apresentado em 2021, ele também negou as acusações, afirmando que quaisquer ferimentos ou danos sofridos por Barnett não foram causados por ele.

O ator, hoje com 39 anos, ganhou notoriedade ainda criança por seu papel na série do Disney Channel Even Stevens e continuou trabalhando de forma consistente na vida adulta. É talvez mais conhecido por seus papéis em Transformers (2007) e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008).

LaBeouf é pai de uma filha, nascida em 2022, fruto de seu relacionamento com a atriz Mia Goth.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/SHIA LABEOUF/AGRESSÃO/PRISÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVO CASAL

Cantora Iza oficializa romance com João Vitor Silva em noite de desfile no Rio

Rumores começaram no Réveillon de Copacabana, quando os dois foram vistos juntos no Copacabana Palace

17.02.26 10h10

OPORTUNIDADE

Belém recebe o evento ‘Minha Arte, Meu Negócio’ com Sandra de Sá e Carlinhos de Jesus

Iniciativa gratuita reúne outros profissionais de peso no line-up para discutir carreira, imagem e bastidores jurídicos do mercado cultural

17.02.26 7h30

QUE TAL?

VÍDEO: Dummies do BBB aparecem em bloco tradicional de Vigia

Dupla circula com balde do ‘Sincerão’ e interagiu com público durante cortejo

16.02.26 18h13

DESPEDIDA

Helder Barbalho lamenta morte do sambista Meia-Dia da Imperatriz: 'Fica o legado'

Artista paraense morreu aos 55 anos, em Macapá

16.02.26 14h26

MAIS LIDAS EM CULTURA

REMISTA?

Filho de Faustão usa camisa do Clube do Remo na Sapucaí

João Silva vestiu uniforme do Leão Azul no Nosso Camarote na noite da última segunda-feira (16)

17.02.26 9h49

NOVO CASAL

Cantora Iza oficializa romance com João Vitor Silva em noite de desfile no Rio

Rumores começaram no Réveillon de Copacabana, quando os dois foram vistos juntos no Copacabana Palace

17.02.26 10h10

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

POLÊMICA

Carla Perez pede desculpas após críticas por cena envolvendo segurança negro no carnaval

Internautas usaram as redes sociais para criticar a atitude da cantora

17.02.26 12h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda