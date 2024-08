Sextou: programa para a criançada e K-pop marcam a agenda desta sexta

O sextou de hoje (09), começa com uma dica para a criançada. Quem gosta de teatro irá ocorrer durante todo o mês de agosto, com início nesta sexta-feira (09), a “Aula de teatro para crianças com Luciana Malcher", às 16h, no Teatro Bosque Grão-Pará, localizado na Av. Centenário, 1052 - Val de Caes.

“Trabalho muito com o método da Viola Spolin. O teatro para crianças é uma oportunidade de desenvolver e explorar seus conhecimentos, trabalhar as possibilidades de exercer autonomia e muita criatividade através de atividades sensoriais, motoras, musicais e cênicas”, explica.

Quem ministra o curso é a atriz paraense Luciana Malcher. Ela é produtora e também professora de teatro, e soma em sua trajetória profissional mais de dez novelas globais. A última foi novela das 21h, “Terra e Paixão”. Luciana viveu muitos papéis expressivos na teledramaturgia brasileira, em “Império”, ela interpretou a Claraíde, e em “Espelho da Vida”, Benedita e Débora Martins.

“O objetivo principal é fazer com que eles descubram o quanto eles são criativos, trabalhar a introspectivo e incentivar eles a terem mais autonomia. Às aulas de teatro também é uma forma de fazer um detox tecnológico e aumentar o ciclo de expectativa deles. No final do módulo, eles vão fazer uma apresentação”, conta.

O curso é dividido em Metodologia, Jogos de Improvisos, Consciência corporal e Direção de espaço. A inscrição pode ser feita na bilheteria do teatro.

Ainda como programação para as crianças, neste sábado (10), terá a exibição do espetáculo “O Mundo Mágico dos Brinquedos”, também no Teatro Bosque Grão-Pará. A sessão será às 18h, com ingressos sendo vendidos no local.

“O Mundo Mágico dos Brinquedos” é baseado em um filme de animação de grande sucesso que encanta crianças e adultos. A animação tem o patrulheiro espacial Buzz Lightear, o dinossauro Rex, a camponesa Betty, o xerife Woody, a vaqueira Jessye, além do Stinky Pete, o Mineiro, que é o principal antagonista nesta fantástica. Todos irão mostrar o sentido exato da amizade, cantando e dançando.

Para marcar a abertura do XVIII Festival de Ópera do Theatro da Paz, nesta sexta-feira (09), terá na programação o concerto “La Bohème”, às 20h. Ela traz uma versão em concerto da icônica ópera de Puccini, conhecida por suas melodias envolventes e drama emocional.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo ticketfacil.com.br e na bilheteria do teatro. O Theatro da Paz está localizado na Avenida da Paz, Praça da República, S/N – Campina.

Para os amantes de K-pop, hoje é dia de celebrar dois anos da festa Kwangya. Nessa quinta edição, ocorre o comeback especial de verão Summer Kwangya, no Baron Club, localizado na Av. Nª Sra. de Nazaré, 579 – Nazaré.

No verão Summer Kwangya, a pista principal chama da M/V, terá K-Pop com áudio e vídeo sendo transmitidos simultaneamente no telão, com novos VJs compondo o lineup. No set de abertura a pedida são músicas do pop coreano.

Na pista Lab, localizada no segundo piso, terá hyperpop, pc music e pop alternativo.

Para os amantes de música latina, hoje o Espaço Cultural Apoena recebe Bruno Benitez e DJ Me Gusta, a partir das 21h. O “Baile Latino” celebra e musicalidade da cultura Latino-Amazônica e leva para a pista muita salsa, cumbia, merengue, lambada e bolero.