Setlist de Addison Rae no Lollapalooza 2026: Veja quais músicas ela vai cantar no show

Addison Rae é um dos nomes recentes mais curiosos do mercado da música atual. Ela alcançou fama no TikTok, onde tem uma das contas mais seguidas da plataforma, mas investiu pesado na carreira de cantora. O anúncio de Addison, seu álbum de estreia, torceu narizes, mas o disco foi bem recebido pela crítica.

A artista chegou a ser indicada para o prêmio de Melhor Artista Revelação no Grammy 2026, mas a categoria premiou Olivia Dean. Mesmo assim, o show no Lollapalooza, neste domingo, 22, às 18h, deve mostrar um pouco do que atraiu tantos olhares para a cantora e tiktoker.

Setlist de Addison Rae no Lollapalooza Brasil 2026

"Fame Is a Gun"

"I got it bad"

"New York"

"Summer Forever"

"Money Is Everything"

"Von dutch"

"In the Rain"

"High Fashion"

"Aquamarine"

"Life's No Fun Through Clear Waters"

"Headphones On"

"Times Like These"

"Diet Pepsi"