Sesc Ver-O-Peso abre inscrições para oficinas gratuitas de cinema

O Sesc Ver-o-Peso, em Belém, está com inscrições abertas para o projeto “Formação Técnica e Criativa para o Audiovisual da Amazônia”, que oferece oficinas gratuitas e presenciais de cinema entre os dias 16 de junho e 15 de julho. As inscrições para as oficinas estão disponíveis através de um formulário online.

A iniciativa é voltada a quem deseja ingressar ou se especializar no mercado audiovisual, com foco em funções técnicas como direção de arte, assistência de direção, captação de som, maquiagem, figurino, produção de elenco e desenvolvimento de projetos para TV e plataformas de streaming.

O projeto é uma realização da produtora Cabocla Filmes e tem como objetivo fortalecer o ecossistema do audiovisual na Amazônia, qualificando novos profissionais da região para atuarem em produções locais e nacionais. As oficinas ocorrem no Sesc Ver-o-Peso e serão ministradas por profissionais experientes do setor, em turmas de até 20 participantes.

A primeira oficina será Assistência de Direção, ministrada por Suelen Nino, de 16 a 27 de junho. Na sequência, acontece a oficina de Direção de Arte, com Ana Paula Andrade, de 17 de junho a 4 de julho. A oficina de Captação e Desenho de Som, com Léo Chermont, será realizada entre 1º e 11 de julho. No mesmo período, de 1º a 4 de julho, a premiada maquiadora Sônia Penna ministra a oficina de Maquiagem e Caracterização.

Já a oficina de Figurino, com Maurity Ferrão, será realizada de 8 a 11 de julho, junto com a oficina de Produção de Elenco, ministrada por Dário Jaime, também entre 8 e 11 de julho. Fechando a programação, a oficina de Desenvolvimento de Projetos para TV e VOD, novamente com Ana Paula Andrade, acontece de 8 a 15 de julho.

Segundo a idealizadora do projeto, a cineasta Jorane Castro, o objetivo é preparar pessoas para ocupar funções técnicas fundamentais nos bastidores do audiovisual.

“Percebemos que muitas pessoas já têm uma base na área, mas ainda não tiveram a oportunidade de se aprofundar em funções específicas. Nossa proposta é formar profissionais que estejam prontos para atuar com excelência e crescer dentro das equipes de produção”, afirma.

Ela também destaca o impacto social da iniciativa. “Essa formação pode fazer a diferença para quem precisa trabalhar, pagar suas contas e continuar atuando na arte. Muita gente precisa deixar o cinema por questões financeiras. Queremos mudar isso”, finaliza Castro.

Serviço

Formação Técnica e Criativa para o Audiovisual da Amazônia

Local: Sesc Ver-o-Peso, Belém – PA

Oficinas: 16 de junho a 15 de julho

Inscrições: clique aqui

Mais informações: Instagram @caboclafilmes