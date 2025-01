Sesc Casa de Artes Cênicas abre inscrições para 13 cursos de modalidades de dança; saiba mais

Com diversos cursos disponíveis para a população paraense, o Sesc Casa de Artes Cênicas começa 2025 com o pé direito. Serão 13 opções na área de dança, distribuídas para diferentes faixas etárias e níveis de habilidades. As modalidades ofertadas são: ballet, jazz, dança do ventre, dança de salão e dança contemporânea. As inscrições para a clientela especial, os colaboradores de empresas conveniadas e o público geral, já estão abertas e podem ser realizadas no site sesc-pa.com.br ou na Central de Atendimento do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso.

Para este ano, o Sesc Casa de Artes Cênicas criou o Núcleo de Pesquisa e Experimentação em Dança, que será coordenado pelo professor Jean Gama. A ideia do núcleo é criar um espaço dedicado à pesquisa e a experimentação para o público que tenha um nível mais avançado. “O propósito é criar possibilidades para os jovens novos artistas terem um espaço de criação artística, além de aprofundar os seus conhecimentos na dança. Muitas das vezes as pessoas fazem um curso informal de dança e, quando terminam, não sabem para onde ir, dessa forma o Núcleo tem como objetivo orientar esses novos artistas.”, disse o professor Jean Gama.

O Núcleo de Pesquisa e Experimentação em Dança, é um desdobramento de um outro projeto, o “Ateliê Coreográfico”, que existiu entre 2017 e 2019 no Sesc Ver-o-Peso. A dança residia nesse prédio enquanto aguardavam a inauguração do prédio Casa de Artes Cênicas. Segundo o coordenador do núcleo, o projeto ganhou ainda mais força nesse momento. “Por termos um espaço específico como a Casa de Artes Cênicas, o movimento ganha mais força. Além de nos aproximar dos fazedores de arte da cidade.”, completou o professor.

Além do novo núcleo ministrado pelo professor Jean, um outro destaque fará parte dos cursos ofertados pelo Sesc. A Dança do Ventre, comandada pela professora Ana Karina Rodrigues, é uma modalidade vista como uma oportunidade de trabalhar e fortalecer o empoderamento feminino. “Quando a mulher compreende a importância de elevar a sua autoestima, de dominar a sua potência enquanto mulher, ela consegue ir além do que ela imagina. E nas aulas, em cada movimento é preciso aprender a entender o seu corpo, respeitá-lo, compreender os seus limites e buscar ir além. É um trabalho sem fim, mas que em cada descoberta você tem um olhar mais carinhoso, você se entende enquanto mulher, única, bela e sexy.”, ressalta Ana.

O curso de Dança do Ventre já foi ofertado nos anos anteriores pelo Sesc e a procura por essa modalidade tem crescido exponencialmente. “Nossas alunas costumam gostar das aulas pois conseguem se soltar, sem estereótipos, sem medo de errar. É isso que buscamos, levar o conhecimento da dança do ventre, de forma que as alunas busquem estar sempre em evolução. Cada desafio é transformado em disciplina, onde a repetição, a força de vontade, traz mais sensibilidade, sensualidade, expressividade de movimento e domínio. Os desafios se transformam em pura arte.”, finaliza a professora Ana Karolina.

As inscrições e os pagamentos devem ser realizados das 9h às 20h pelo site sesc-pa.com.br ou pela Central de Atendimento do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso. A clientela preferencial fez a sua inscrição no último domingo (12), já os colaboradores de empresas conveniadas fizeram as suas inscrições nesta segunda-feira (13) e o público geral terá como garantir a sua vaga na próxima terça-feira (14). Para se inscrever, o interessado tem que estar com a sua Credencial Sesc ativa, atualizada e dentro do prazo de validade.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)