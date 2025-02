Sesc abre inscrições para oficinas e UFPA divulga data para as inscrições de cursos técnicos; veja

As inscrições para três oficinas no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, que irão ser realizadas nos dias 06, 07, 11, 15 e 22 de fevereiro, estão abertas e como forma de incentivo à formação, elas são gratuitas. Já a Universidade Federal do Pará (UFPA), oferta vagas para os cursos técnicos em sua Escola de Teatro e Dança a partir do próximo dia 5 de fevereiro, às 14h. Também com inscrições gratuitas, mas apenas para estudantes do ensino público e para bolsistas integrais do ensino básico privado, serão 155 vagas para os concorrentes que se inscreverem até o dia 18 de fevereiro, às 17h.

A professora Dra. Jéssica Tarine irá ministrar, nos dias 06 e 07, às 13h30, a oficina “Tainacan e a Documentação Museológica” no Sesc Ver-o-Peso, que capacita os participantes a utilizar a plataforma Tainacan para gerenciar e documentar acervos museológicos. “As principais dificuldades enfrentadas pelos usuários do Tainacan são a curva de aprendizado inicial, a estruturação adequada dos metadados e a personalização da plataforma para atender às necessidades específicas de cada instituição. Então eu adoto uma abordagem prática e didática, combinando teoria com exercícios guiados no sistema.”, destaca a professora.

Além disso, outras duas oficinas acontecem no Sesc Ver-o-Peso no mês de fevereiro. Na terça-feira (11), a consultoria especializada no desenvolvimento e implantação de políticas de marketing cultural, esportivo e social de empresas e instituições, J. Leiva Cultura e Esportes, promove o “Seminário Cultura nas Capitais”, às 14h. Com classificação livre e destinado a estudantes, profissionais da área e público em geral, o seminário é a maior pesquisa quantitativa sobre hábitos culturais realizada no Brasil.

Nos dias 15 e 22 de fevereiro, a “Oficina de Stencil”, dirigida pelo artista Igor Oliveira, busca instigar os participantes a partir de 12 anos, a aguçar as suas percepções em relação aos objetos ao seu redor. Observando os elementos compositivos das criações artísticas, Igor irá apresentar o estêncil como técnica principal a ser trabalhada com temática livre, como possíveis suportes para pinturas. Igor Oliveira é um dos artistas participantes da exposição do projeto Arte Sesc em Exposição: “Amazônias: Paisagens e Vivências”, que aconteceu no Sesc Ver-o-Peso.

Já a Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou nesta segunda-feira (03) que as inscrições para cursos técnicos na Escola de Teatro e Dança da universidade serão abertas na próxima quarta-feira (05). São 155 vagas divididas em: Cenografia, Dança Clássica, Dança Intérprete-Criador, Figurino Cênico e Teatro, sendo que uma vaga de cada curso será destinada para pessoas com deficiência (PcD), fazendo com que cada turma tenha até 31 discentes. Além disso, o período para solicitar a isenção será das 14h do dia 5 de fevereiro até às 17h do dia 11 do mesmo mês.

Para ter direito à isenção, os participantes do processo seletivo deverão ter sido estudantes do ensino público ou bolsistas integrais do ensino básico privado. Por outro lado, os candidatos que cursaram o ensino fundamental e médio em escolas privadas, deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30 (trinta reais), por meio de boleto bancário emitido ao final da inscrição, até o dia 19 de fevereiro. As provas serão realizadas presencialmente na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará e terão dias específicos para cada área. Dessa forma, o candidato deverá estar atento às orientações do edital.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)