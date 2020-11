Sertanejo Zé Felipe pede namorada em casamento; assista!

O cantor Zé Felipe parece ter herdado o romantismo do pai, Leonardo. Com decoração de buquês de flores vermelhas e pétalas de rosas pelo chão, o sertanejo organizou uma surpresa para pedir a namorada Virgínia Fonseca em casamento. O momento foi registrado e pode ser conferido no canal da influencer no YouTube.

"Galera, é o seguinte, tudo pronto aqui, daqui a pouco a Virgínia chega, e eu vou estar esperando aqui, se Deus quiser, se essas muriçocas não 'me carregar'. E é o seguinte, a aliança que eu pedi pra fazer, é do mesmo lugar que a Virgínia pediu as de namoro. Vê se vocês aprovam. E é isso, daqui a pouco vou pedir ela em casamento, se Deus quiser ela vai aceitar, né", disse.

O cantor reuniu os amigos mais íntimos na casa onde eles se conheceram, em Londrina, no Paraná. O casal espera o primeiro filho.