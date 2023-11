Sertanejo Cristiano atualiza fãs após filho de cinco meses passar por cirurgia no coração

O sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, atualizou os fãs sobre o estado de saúde de Miguel, seu filho de cinco meses, da união com Paul Vaccari. O pequeno nasceu com uma cardiopatia chamada Tetralogia de Fallot, doença congênita caracterizada por malformações no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar, essenciais para o funcionamento correto do órgão, e passou por uma cirurgia no coração na última segunda-feira, 20.

Segundo o artista, esse é "mais um combate, mais uma etapa do milagre da sua vida concluído. É filho, nem com meus 35 anos, já enfrentei tantas lutas como você! A dor de te ver passar por tudo, é imensurável", desabafou. Mas o cantor garantiu que Jesus esta no barco, conduzindo, "confiamos e te entregamos, e o que pedimos alcançamos", disse ele, pai ainda de Pietra e Cristiano, também com Paula.

Cristiano afirmou que a fé é parte importante do processo. "A fé é a única força que nós manteve de pé até aqui, mas fé por inteiro, fé sem desconfianças de Deus, eu sempre pedi pela sua vida, pelo seu milagre, mas sempre pedi pra que fosse feita a vontade de Deus, não a minha, pois tinha fé de que ele saberia o melhor pra nós, jamais culpei ou culparia Deus por nada que acontecesse", explicou.