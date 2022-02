Série 'Primeiros Anos' mostra vida das crianças em uma comunidade quilombola do Pará

A Série "Primeiros Anos", nesta terça-feira (15), vai apresentar o episódio da vida de crianças que vivem em comunidade quilombola no Pará. Gravado no Quilombo do Abacatal, em Ananindeua, o episódio “Crias do Abacatal” mostra como a comunidade transmite os ensinamentos tradicionais para as crianças locais.

O programa traz histórias de infâncias diversas, de diferentes lugares do Brasil, com culturas e crenças variadas, mas todas com um ponto em comum: a importância da atuação parental na construção de valores das crianças, respeitando seus direitos, partindo de um olhar criativo no processo de educação e valorizando a diversidade.

Ana Luiza tem seis anos e um sonho: cuidar de cachorros. Criada no interior do Pará (PA), a menina aprende desde cedo o valor da natureza. Jorge que ser policial. Também de seis anos, ele adora tomar banho de Igarapé e, na companhia da família, se diverte debulhando o açaí. As duas crianças são as protagonistas do próximo episódio da série Primeiros Anos, programa que vai ao ar toda terça feira, às 19h45, no Canal Futura.

Com muito amor e respeito, os pequenos crescem aprendendo as tradições do quilombo, seja no cultivo de ervas medicinais e alimentos, ou nas brincadeiras e aulas escolares.

Série busca ampliar a representatividade das diferentes infâncias e adolescências

Primeiros Anos é uma série composta por 20 episódios e faz parte de um conjunto de programações com o intuito de fortalecer a rede de atuação do Futura dedicada à Educação Básica, a fim de ampliar a representatividade das diferentes infâncias e adolescências nas telas e o alcance de atuação nos territórios brasileiros.

Produzida por jovens realizadores egressos da oficina Geração Futura Juventudes, o projeto que ajuda jovens universitários a se conectarem com o universo do audiovisual, a série é fruto de uma parceria entre as fundações Maria Cecilia Souto Vidigal e Roberto Marinho, com apoio da Porticus América Latina.

Serviço

Série Primeiros Anos

Histórias de infâncias diversas, focando a atenção narrativa na atuação parental e sua interação com o universo infantil, através do olhar criativo e diversificado de jovens realizadores.

Onde: Canal Futura

Quando: Novos episódios toda terça-feira, às 19h45.

Reprises: Terças, 0h; quintas, 15h15; domingos, 18h30

Classificação: Livre