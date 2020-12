Série de Loki ganha trailer que desvenda para onde foi anti-herói da Marvel

O primeiro trailer da série de Loki ganhou a luz do dia. A divulgação foi feita pela Disney, no Disney Investors' Day. A série derivada do MCU foca no Deus da Trapaça. O trailer beira o psicodélico e viaja para lugares e tempos diferentes.

O ator Tom Hiddleston volta para interpretar o irmão de Thor em histórias longe dos Vingadores. Durante "Vingadores: Ultimato" Loki consegue escapar com o tesseract, esse é o ponto de partida para a nova série. Veja o trailer abaixo: