Serena nasce em São Paulo para alegria dos pais Luan Santana e Jade Magalhães

O cantor Luan Santana e e esposa dele, Jade Magalhães, vivem a alegria do nascimento de Serena, filha do casal, ocorrido no último sábado (28), em São Paulo. Luan fez o anúncio do nascimento da filhota por meio de sua rede social. E também falou sobre o cancelamento de um show que faria na mesma data em que Serena nasceu.

“Devido ao nascimento de sua filha Serena, antes da data prevista, o cantor Luan Santana decidiu não fazer sua apresentação na noite de hoje (28/12) no Festival AHH VERÃO no Expocentro em Balneário Camboriú”, disse.

A organização do festival ampliou a duração do show de Lauana Prado, a fim de compensar a ausência de Luan.